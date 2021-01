Hải Dương: Có người dương tính COVID-19, một thôn hơn 1300 người bị cách ly

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu việc tổ chức thực hiện cách ly y tế phải đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội trong vùng cách ly nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 do biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 gây ra.

Chốt kiểm soát dịch tại thôn Quảng Tân.

Thôn Quảng Tân với 375 hộ dân, gồm 1345 nhân khẩu bị cách ly sau khi một người dân địa phương được xác định dương tính lần 1 với COVID-19.

Trước đó, ngày 17/1, một người đàn ông 62 tuổi (ở thôn Quảng Tân) tiếp xúc với bệnh nhân số 1552 khi đi ăn cưới. Sáng 18/1, người đàn ông này tiếp tục đến đám cưới ăn và đi đưa dâu. Ngày 19/1 đến ngày 22/1, ở nhà đưa cháu đi học và ra cửa hàng mua đồ. Chiều 23/1 và sáng 24/1, người đàn ông này tiếp tục đi ăn cỗ đám cưới.

Ngày 25/1, người này có biểu hiện sốt. Sáng 28/1, ông này đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương khám bệnh và cho kết quả dương tính lần 1. Qua rà soát, cơ quan chức năng xác định có 31 người tiếp xúc gần với trường hợp trên. Số này đã được đưa đi cách ly tập trung.

Trung tâm Y tế huyện Nam Sách cho hay đến ngày 29/1, huyện đã truy vết được 103 trường hợp F1, 467 trường hợp F2 trên địa bàn liên quan đến các ca bệnh dương tính mà Bộ Y tế đã công bố.

