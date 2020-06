Hà Nội xuất hiện đối tượng nghi "bệnh hoạn" chuyên dụ dỗ nam sinh

Cụ thể, Thượng tá Nguyễn Quang Hội, Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho hay, qua công tác nắm tình hình, Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện trong thời gian gần đây, một đối tượng lạ mặt điểu khiển xe Honda Airblade màu đỏ, biển kiểm soát loại 4 số bị dán đề can hình bướm vàng che khuất thường xuyên có mặt tại các cổng trường học trong giờ tan học để nói chuyện, rủ học sinh nam lên xe máy nhờ đi lấy giấy tờ và hứa sẽ cho tiền.

Đặc điểm nhận diện của đối tượng là tuổi từ 35-40, cao từ 1,67-1,72m, mặc áo chống nắng dài tay có mũ, quần tối màu, đi giày lười tối màu, đội mũ bảo hiểm màu đen.

Ảnh minh họa.

Nghi ngờ đối tượng sẽ thực hiện hành vi xấu đối với học sinh, Công an quận Hoàn Kiếm đã triển khai các biện pháp phòng ngừa, truy tìm, đồng thời tăng cường lực lượng bảo vệ tại các cổng trường vào giờ tan học.

Để bảo đảm an toàn cho học sinh, Công an quận Hoàn Kiếm đề nghị ban giám hiệu các trường THPT, THCS, tiểu học trên địa bàn thông báo, nhắc nhở đến các học sinh tuyệt đối không nói chuyện, tiếp xúc hoặc đi theo người lạ mặt; thông báo cho phụ huynh chủ động sắp xếp thời gian đón học sinh đúng giờ để tránh đối tượng xấu cơ cơ hội tiếp cận, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Lực lượng bảo vệ tại các cổng trường học cũng được yêu cầu tăng cường quản lý người ra vào, đồng thời nếu phát hiện đối tượng nghi vấn bệnh hoạn lập tức thông báo cho công an phường sở tại để có biện pháp phòng ngừa.