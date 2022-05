Hà Nội: Xe container va vào cây phượng, một học sinh nhập viện

Sáng 26/5, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, vị đại diện Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, đêm 25/5, một xe container di chuyển trên đường Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình va vào một cây phượng lớn. Vụ va chạm khiến một cành cây lớn đổ xuống đường. Thời điểm này, một học sinh đi xe đạp điện qua bị đè trúng. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy xe đạp điện biến dạng. Theo đại diện Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Ba Đình, nạn nhân chỉ bị thương nhẹ đã đưa được vào Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cấp cứu. Lực lượng chức năng sau đó phải tạm rào một đoạn đường Hoàng Hoa Thám để xử lý hiện trường. Cành cây bị gãy có đường kính khoảng 40 cm. Hiện, vụ xe container va vào cây phượng, cành gãy đè trúng một học sinh đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: TP HCM: Cây đổ do mưa lớn, 1 người tử vong. (Nguồn: VTV 24).

Sáng 26/5, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, vị đại diện Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, đêm 25/5, một xe container di chuyển trên đường Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình va vào một cây phượng lớn. Vụ va chạm khiến một cành cây lớn đổ xuống đường. Thời điểm này, một học sinh đi xe đạp điện qua bị đè trúng. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy xe đạp điện biến dạng. Theo đại diện Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Ba Đình, nạn nhân chỉ bị thương nhẹ đã đưa được vào Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cấp cứu. Lực lượng chức năng sau đó phải tạm rào một đoạn đường Hoàng Hoa Thám để xử lý hiện trường. Cành cây bị gãy có đường kính khoảng 40 cm. Hiện, vụ xe container va vào cây phượng, cành gãy đè trúng một học sinh đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: TP HCM: Cây đổ do mưa lớn, 1 người tử vong. (Nguồn: VTV 24).