Hà Nội: Vào mua hàng tại Circle K, cô gái bị mất xe máy

Ngày 5/1, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một cán bộ Công an phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, công an phường có tiếp nhận thông tin trình báo về việc mất xe máy tại cửa hàng Circle K, địa chỉ: Số 1 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung. Công an phường đã lập hồ sơ ban đầu và chuyển hồ sơ lên Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Thanh Xuân.

Nơi xảy ra sự việc.

Phản ánh với phóng viên, chị N.T.H.T (SN 2000, trú tại Hà Nội) cho biết, vào khoảng 19h ngày 20/12/2023, chị vào cửa hàng Circle K, địa chỉ: Số 1 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội mua đồ. Khi vào chị T. đỗ xe máy màu trắng, nhãn hiệu Honda Future F1, biển kiểm soát 88H1 - 379.68 ngay trước lối ra vào của cửa hàng.

Đến khoảng hơn 19h30, khi nhân viên của cửa hàng hô to: “Có ai đi xe màu trắng không?”, chị T. tưởng xe mình đỗ vướng đường nên đi ra dắt xe cho gọn thì phát hiện xe của mình đã bị lấy mất. Chị T. có chạy theo hướng tên trộm lấy xe nhưng không tìm thấy. Một nhân viên của cửa hàng cho biết, khi chị lấy xe để ra về thì thấy một thanh niên đeo khẩu trang loay hoay ở gần xe máy màu trắng, sau đó thanh niên dắt xe máy và vặn khóa xe nhanh chóng nên nhân viên của cửa hàng nghĩ đó là khách hàng.

Chỉ đến lúc thanh niên đó nổ máy rời khỏi và ngoái lại nhìn nhiều lần thì lúc này chị nhân viên kia mới chắc chắn đó là kẻ trộm và vào cửa hàng hô to xem xe máy màu trắng là của ai. Sau khi sự việc xảy ra, nhân viên cửa hàng đã đưa chị T. lên Công an phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội để trình báo. C amera của cửa hàng cũng đã được cung cấp cho bên công an.

Hiện vụ vào mua hàng tại Circle K, cô gái bị mất xe máy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.