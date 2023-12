Hà Nội: Truy nã người đàn ông dùng dao chém 2 người nhập viện

Ngày 10/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định truy nã đối tượng Trần Đình Cường (SN 1976; trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội "Cố ý gây thương tích".

Đối tượng Trần Đình Cường.

Theo tài liệu điều tra, tối 22/5/2019, tại khu vực tòa nhà N2F, khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Trần Đình Cường cùng một số đối tượng khác đã đánh và dùng dao chém gây thương tích cho anh Đ.A (SN 1995) và chị X.T (SN 1971) phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 14/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố bị can Trần Đình Cường với tội danh Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 1-11-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định truy nã bị can đối với Trần Đình Cường.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Công an quận Thanh Xuân (SĐT: 0946654845), cơ quan Công an nơi gần nhất, Tổng đài 113 Công an thành phố Hà Nội. Yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.