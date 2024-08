Xác nữ giới cháy đen tố tội ác của gã nhân tình máu lạnh

Theo hồ sơ vụ án, sáng 2/2/2013, khi những người dân đi làm sớm qua bãi đất trống gần Đại học Quốc tế Miền Đông (phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã kinh hoàng phát hiện một xác chết cháy đen. Sự việc được báo cho cơ quan chức năng. Ngay sau đó, công an địa phương có mặt bảo vệ hiện trường. (Hiện trường nơi xảy ra sự việc) Phòng Khoa học hình sự phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh Bình Dương đã có mặt để khám nghiệm hiện trường. Công tác khám nghiệm tử thi cho thấy, xác chết bị cháy đen là nữ, cao khoảng 1m50, tóc nhuộm màu vàng và sử dụng hàm răng giả. Trước khi bị thiêu cháy, nạn nhân mặc áo thun màu đỏ và đã bị sát hại trước khi đốt xác. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Từ những tài liệu thu thập được và đặc biệt là kết quả xét nghiệm gene, PC45 Bình Dương đã xác định được nạn nhân của vụ án kinh hoàng là bà T.T.M.H. (48 tuổi, ngụ phường An Phú Đông, quận 12). Khám xét khẩn cấp căn nhà, nơi bà H. cư ngụ, công an thu giữ nhiều chứng cứ nghi có liên quan đến vụ án. Đặc biệt là lời khai của người thân nạn nhân đã dần hé lộ về hung thủ giết người man rợ. (Cơ quan công an khám xét nơi ở của bà H. để thu thập chứng cứ) Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an tỉnh Bình Dương đã xác định nghi can gây ra vụ án trên chính là Lê Trung Hiếu (34 tuổi, ngụ phường 15, quận Gò Vấp). Theo cơ quan điều tra, vào tháng 3/2012, bà H. gặp Hiếu, cả hai nảy sinh tình cảm, sau đó Hiếu chuyển về ở với bà H. tại căn nhà trên quốc lộ 1A, phường An Phú Đông (quận 12). Điều đáng nói, sau khi bà H. bị sát hại và đốt xác phi tang, Hiếu vẫn làm như không có chuyện gì, vẫn thường đi uống cà phê, câu cá với con trai của bà H. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Hơn 20 ngày tập trung phá án, công an tỉnh Bình Dương đã có đầy đủ bằng chứng để buộc Hiếu phải cúi đầu nhận tội. Tối 21/2, khi Hiếu đang ung dung đi lại gần nhà bà H. thì bị các trinh hình sự ập vào khống chế bắt gọn. Tại cơ quan điều tra, Hiếu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tên Hiếu khai, sau thời gian chung sống với bà H., phát hiện người tình có nhiều tài sản giá trị và nhận ra rằng mình có thể tìm được nhiều điều “mới lạ” hơn là phải sống trong cảnh “lái máy bay bà già” nên Hiếu bắt đầu thay đổi cách suy nghĩ dẫn đến hai bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 20h ngày 31/1, lợi dụng bà H. bị cảm, Hiếu đã dùng thuốc diệt chuột đầu độc nạn nhân. Sau khi bà H. chết, Hiếu đã lấy toàn bộ tài sản của nạn nhân. gồm: một bộ vòng mạ vàng 10 chiếc, một sợi dây chuyền trị giá 10 chỉ vàng, một đồng hồ dây đeo bằng vàng trị giá 5 chỉ vàng và một chiếc xe máy hiệu Yamaha Novo LX. Sau đó, đối tượng đem xác nạn nhân đến khu đất trống gần Đại học Quốc tế Miền Đông rồi dùng 10 lít xăng đốt xác phi tang. Xong việc, Hiếu quay về nhà và xem như chưa có chuyện gì xảy ra. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Với quyết tâm phá án, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an Bình Dương đã phối hợp cùng Công an các địa phương khẩn trương tổ chức điều tra, bắt giữ được đối tượng Lê Trung Hiếu để xử lý. Trước thành tích phá án này, ngày 27/2/2013, Đại tá Nguyễn Hiền Dũng - Phó Cục trưởng cục tham mưu Cảnh sát - Tổng cục Cảnh sát điều tra tội phạm đã trao giấy khen và tiền thưởng 2 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Dương. Với hành vi phạm tội vô cùng dã man của mình, đối tượng đã phải trả giá đắt trước pháp luật. >>> Xem thêm video: Sát hại hàng xóm vì cho rằng bị ném đá lên mái nhà.

