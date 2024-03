Hà Nội: Tạm giữ 26 đối tượng hẹn nhau hỗn chiến trong đêm

Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự 26 đối tượng liên quan đến vụ hẹn nhau hỗn chiến trong đêm, trong đó có 2 kẻ cầm đầu là Đặng Hữu Thứ và Nguyễn Tài Nam.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo điều tra của cơ quan Công an, vụ việc xảy ra khoảng 0h30 ngày 25/3, trên đường Quốc lộ 6, phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông), lực lượng Công an phát hiện hơn 40 thiếu niên điều khiển xe máy sử dụng tuýp sắt dài gắn dao nhọn, vỏ chai thủy tinh, lạng lách, đánh võng, hò hét... gây mất an ninh trật tự.

Ngay sau đó, lực lượng Công an đã tổ chức trấn áp, ngăn chặn và khống chế một số đối tượng cùng nhiều tang vật. Theo điều tra ban đầu, vụ việc liên quan đến hai nhóm đối tượng. Nhóm thứ nhất khoảng hơn 20 đối tượng, do Đặng Hữu Thứ (SN 2007, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cầm đầu. Thiếu niên này mới học hết lớp 10 thì bỏ học, năm 2023 có hành vi Gây rối trật tự công cộng đang chờ TAND huyện Chương Mỹ xét xử.

Nhóm thứ cũng gồm hơn 20 đối tượng, do Nguyễn Tài Nam (SN 2007, ở huyện Chương Mỹ) cầm đầu. Nam đang là học sinh lớp 11 của một Trung tâm giáo dục thường xuyên tại huyện Chương Mỹ. Thành viên của 2 nhóm đa phần bỏ học, trong đó nhiều đối tượng từng bị xét xử hoặc đang chờ ra tòa về tội Gây rối trật tự công cộng .

Cơ quan Công an xác định, hai nhóm đối tượng nêu trên có mâu thuẫn khi tham gia giao thông trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Theo đó, ngày 20/3, Nguyễn Tài Nam liên hệ qua mạng xã hội thách thức, hẹn Đặng Hữu Thứ vào đêm 24/3 sẽ gặp tại khu vực hầm cầu vượt thuộc quận Thanh Xuân để giải quyết mâu thuẫn.

Đến khoảng 0h30 ngày 25/3, khi đi đến đoạn đường Quang Trung (quận Hà Đông), khi gặp, cả 2 nhóm lập tức điều khiển xe máy với tốc độ cao đuổi đánh nhau từ đường Quang Trung (quận Hà Đông) hướng về huyện Chương Mỹ.

Quá trình đuổi đánh nhau, các đối tượng sử dụng vỏ chai bia ném về phía đối thủ, hò hét, khua các loại hung khí. Khi hai nhóm đuổi nhau đến khu vực địa bàn phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông) thì bị lực lượng Công an quận phát hiện, trấn áp. Tại hiện trường, lực lượng công an đã bắt giữ hàng chục đối tượng, thu giữ nhiều loại hung khí.