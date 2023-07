Hà Nội: Shipper, xe ôm chật vật mưu sinh dưới nắng nóng kỷ lục

Những ngày gần đây, người dân trên địa bàn Hà Nội lại phải đối mặt với đợt nắng nóng lên tới gần 40 độ C. Hôm nay (7/7), Hà Nội tiếp tục nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Trong khi đó, những tài xế xe ôm, shipper (người giao hàng) vẫn phải ra đường, "phơi mình" cả ngày giữa nắng nóng, chật vật mưu sinh. Anh Lưu Tuấn Nghĩa (28 tuổi, ở Đền Lừ) cho biết: “Tôi chạy giao đồ ăn được 2 năm rồi. Vào ngày hè, nhiệt độ vốn đã cao, cộng thêm hơi nóng của mặt đường nữa nên rất vất vả, bỏng rát khắp người. Ngày nào tôi cũng chạy từ sáng sớm đến tối mới về, không nghỉ trưa, cố gắng làm sao kiếm được 400 – 500.000 đồng/ngày”. “Khung giờ tôi chạy là từ 8h sáng đến 17h chiều. Buổi trưa không nghỉ, chỉ tranh thủ ăn cơm trong chốc lát rồi tiếp tục đi giao để được nhiều đơn hơn. Phải có thể lực, chịu được vất vả thì mới bám trụ được với nghề này chứ đầy người phải bỏ làm nghề khác”, anh Nguyễn Hữu Giáp (30 tuổi) cho hay. Cô Đỗ Thị Định (46 tuổi, ở Hải Dương), nữ tài xế xe ôm công nghệ chia sẻ: “Mỗi ngày tôi chạy vài trăm km là bình thường, tuy nhiên vào ngày hè thời tiết nắng quá nên thời gian chạy cũng ít đi. Chạy xe ngoài trời nắng gắt quá cũng bị say nắng, đau nhức đầu, nhưng chỉ làm viên thuốc là đỡ và lại chạy tiếp. Biện pháp bảo hộ để tránh nóng là mặc áo thật dày, bịt kín với khẩu trang, kính mắt, găng tay.” Cùng chung nỗi vất vả nhưng ông Lê Đức Thực (63 tuổi, quận Thanh Xuân), chạy xe ôm truyền thống có phần khó khăn hơn những xe ôm công nghệ.“Tôi chạy xe được 18 năm, trước khi dịch vụ xe ôm công nghệ ra đời thì ngày chạy được 500 – 700.000 đồng/ngày còn trang trải được cuộc sống. Giờ thì ngày nào giỏi lắm chỉ được vài ba trăm, còn không thì chỉ được vài chục, có khi tay trắng về nhà. Không giấu gì cả, thực sự giờ là rất “đói”, ông Thực dơ đôi cánh tay với 2 màu đen trắng rõ rệt, ngậm ngùi. Vào khung giờ từ 11h đến 13h là thời điểm "vàng" của shipper giao đồ ăn, bởi buổi trưa lượng khách có nhu cầu đặt thực phẩm, đồ ăn, uống rất lớn. “Shipper giao hàng, nhất là giao đồ ăn là phải làm thông trưa. Buổi trưa nắng nóng khách hàng không muốn ra ngoài ăn nên họ sẽ đặt ship tới nhà, tới cơ quan rất nhiều. Dù thời tiết có khắc nghiệt, nắng nóng đến mấy thì vẫn phải đi vì đặc thù công việc là như vậy”, Đào Ngọc Hoà (21 tuổi, Thanh Hoá) tâm sự và cho biết chẳng khi nào thiếu việc. Tranh thủ dừng chân dưới bóng cây râm mát ven đường. Những phút thư giãn của tài xế shipper và xe ôm truyền thống. Giấc ngủ trưa vội vã. >>> Mời độc giả xem thêm video Nắng nóng, chế xe kéo chở trẻ đi học: có vi phạm giao thông:

