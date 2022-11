Hà Nội: Rác thải, bụi bủa vây Khu tập thể đài VOV Mễ Trì

Nhiều tháng qua, người dân Khu tập thể đài VOV Mễ Trì (nằm trên đường Lương Thế Vinh, Hà Nội) bức xúc vì tình trạng rác thải bủa vây khu dân cư, ô nhiễm môi trường, tiếng ồn do các dự án xây dựng gây ra. Rác thải sinh hoạt, xây dựng chất đống ngay sau trạm phát sóng Mễ Trì. Nhiều điểm trong đường nội khu VOV Mễ Trì trở thành những bãi tập kết rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Thậm chí rác thải lấn chiếm ra cả lòng đường nhưng không có người thu dọn. Rác thải sinh hoạt được tập kết ngay lòng đường. Khu tập thể VOV Mễ Trì trước đây dùng khu đất trống trong nội khu làm nơi tập kết, thu gom rác thải nhưng hiện đã trở thành bãi trông giữ xe thu phí nên không còn nơi thu gom rác. Rác thải được tập kết, thu gom ngay lòng lề đường bốc mùi hôi thối, khó chịu cho người tham gia giao thông và người dân. Trong khu tập thể VOV Mễ Trì còn tồn tại một số khoảng đất trống, chưa xây dựng các dự án theo quy hoạch nên nhiều người dân cả nội khu và người dân xung quanh vẫn đổ rác trộm tại đây. Rác thải sinh hoạt, xây dựng bị đổ trộm, chất thành đống ở những đoạn đường nội khu nơi không có nhà ở, đất dự án bỏ hoang. Anh Trần Hảo (người dân VOV Mễ Trì), được biết trước đây Ban quản trị liên khu VOV Mễ Trì có bỏ kinh phí thuê bảo vệ để trực gác tại cổng vào và nhắc nhở, ngăn cấm tình trạng xe ô tô ngoài khu tập thể vào đỗ bừa bãi, đổ trộm vật liệu xây dựng, rác thải vào khu tập thể. Song do không đủ kinh phí duy trì nên hoạt động này đã không được duy trì khoảng 1 năm trở lại đây. Từ đó, khu tập thể lại xuất hiện tình trạng rác thải bủa vây khu dân cư gây bức xúc. Do khu tập thể VOV có 2 cổng vào nên rất khó kiểm soát việc người dân đổ trộm rác thải, đặc biệt là rác thải xây dựng. Những đống rác thải như vết rạch vào bộ mặt đô thị. Những túi rác thải xây dựng thế này có thể bắt gặp ở khắp nơi trong khu tập thể. Tình trạng này đã tồn tại một thời gian dài gây bức xúc cho người dân nhưng chưa được giải quyết triệt để. Không những gây ô nhiễm, những bãi rác thải lấn chiếm lòng, lề đường này còn ảnh hường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông Rác thải chất thành đống trong khu tập thể VOV Mễ Trì. Rác thải xây dựng được đổ trộm rất khó xử lý. Vỉa hè trong khu tập thể cũng hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Ngoài rác thải thì nhiều tháng nay người dân khu tập thể cũng bức xúc v với bụi và tiếng ồn do dự án xây dựng gây ra. Dự án lấn hết 1 đoạn vỉa hè, bụi mù khi có gió hoặc xe cộ chạy qua. Các xe ô tô chỉ sau 1 đêm là bị bụi phủ kín.

