Hà Nội: Nam sinh rơi từ tầng cao chung cư The Vesta tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 ngày 4/4, tại chung cư V4 The Vesta (phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội) đã xảy ra sự việc một nam sinh cấp 2 rơi từ tầng cao chung cư The Vesta xuống giếng trời tầng 2 tử vong. Một số người dân tại khu chung cư The Vesta cho biết, vào thời điểm trên họ nghe thấy tiếng gào khóc tại khu vực toà V4 nên tiến đến xem chuyện gì xảy ra thì phát hiện có người rơi từ tầng cao xuống giếng trời ở tầng 2. Sau đó, chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc. Người dân cho biết, nạn nhân là nam, học sinh lớp 8. Ghi nhận của PV đến 14h cùng ngày thi thể nạn nhân được đưa khỏi hiện trường. Trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND phường Phú Lãm cho biết, hiện vụ nam sinh cấp 2 rơi từ tầng cao chung cư The Vesta tử vong đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: TP.HCM: 2 nữ sinh rơi chung cư tử vong từng có ý định tự tử. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

