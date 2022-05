Lạng Sơn: Mưa lớn biến phố thành sông, 1 người tử vong

Rạng sáng 10/5, nhiều khu vực tại tỉnh Lạng Sơn có mưa lớn gây ngập. (Ảnh: Zingnews) Khu vực thành phố Lạng Sơn với nhiều tuyến đường ngập sâu 1-1,5 m. (Ảnh: Người Lao Động) Nước ngập sâu trên nhiều tuyến phố khiến ô tô đỗ tại các khu vực trũng, thấp của thành phố Lạng Sơn và cửa khẩu Cốc Nam bị nhấn chìm. (Ảnh: Zingnews) Ô tô nổi lềnh bềnh trên phố. (Ảnh: FB) Nhiều khu vực tại huyện Văn Quan ngập sâu, xe cộ đi lại khó khăn. (Nguồn: FB) Khu vực chân đèo Bén, đất đá, nước bùn ào ào đổ xuống (Ảnh: Vietnamnet) Tại thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, nhiều tuyến đường bị ngập nặng (Ảnh: VNN) Nước mưa không ngừng tràn vào nhà dân (Ảnh: Vi Thuý Kiều)Nước tràn vào nhà gây hư hại đồ đạc của người dân ở huyện Chi Lăng (Ảnh: Lương Thảo) Nước tràn vào nhà dân ở huyện Bình Gia làm đảo lộn cuộc sống hàng ngày. (Ảnh: TPO) Nước dâng cao gần bằng mái nhà ở xã Hữu Lân, huyện Chi Lăng (Ảnh: Nguyễn Văn Thắng) Người dân phải trèo lên mái nhà để tránh nước ngập (Ảnh: Nguyễn Văn Thắng) Quốc lộ 1B nối Lạng Sơn - Thái Nguyên bị chia cắt do nhiều khu vực trũng bị nước ngập sâu 4 -5m. (Ảnh: Zingnews)Anh Đỗ Tiến Đạt (ở Đồng Đăng, Lạng Sơn) chia sẻ quãng đường đi làm khoảng 13 km từ Đồng Đăng (Cao Lộc) đến Na Sầm (Văn Lãng) mất gần một giờ do mưa ngập, chia cắt nhiều tuyến đường. (Ảnh: Zingnews) Mưa lớn khiến nhiều khu vực bị sạt lở. (Ảnh: Người Lao Động) Nhiều điểm sạt lở ở quốc lộ 1B buộc tài xế phải quay đầu xe (Ảnh: Lê Khoa) Tỉnh lộ 233 đoạn qua xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng bị sạt lở, xe cộ không thể di chuyển. (Ảnh: Zingnews) Đường 279 đoạn qua khu vực đèo Bén, Đồng Mỏ, Chi Lăng bị nước lũ cuốn hư hỏng lớp bê tông nhựa. (Ảnh: FB) Gia đình của chị Triệu Thị L, trú tại thôn Khau Bao, xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn có 5 người đang ở nhà thì bỗng nhiên một lượng lớn đất đồi đã sạt lở vào ngôi nhà, khiến chị L bị vùi lấp và tử vong. (Ảnh: Vietnamnet) Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đi kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do thiên tai (Ảnh: Người Lao Động) >>> Mời quý vị độc giả xem thêm video: Nhiều ô tô bị nhấn chìm sau mưa lớn ở Lạng Sơn. (Nguồn: AloBacsi).

