Hà Nội khen thưởng 15 tập thể xuất sắc trong phòng, chống dịch Covid-19

Theo quyết định này, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 15 tập thể có thành tích đóng góp, hỗ trợ trong phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

LĐ Sở Y tế và LĐLĐ TP tặng Giấy công nhận, biểu trưng pha lê cho 212 cán bộ Công đoàn ngành y tế Thủ đô tiêu biểu giai đoạn 2017-2022. Ảnh: Thanh Tra.

15 tập thể được khen thưởng gồm: Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải; Ngân hàng Thương mại cổ phần quân đội; Công ty cổ phần Him Lam; Tổng Công ty May 10 - Công ty cổ phần; Công ty cổ phần Tập đoàn Sovico; Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình; Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam;

Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển nhà Hà Nội; Tập đoàn Geleximco - Công ty cổ phần; Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh; Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel); Công ty cổ phần Sân golf Silk Path; Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong; Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội; Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội.

Mức thưởng cho các tập thể theo quy định tại Điều 73 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31-7-2017 của Chính phủ. Tiền thưởng được trích từ Quỹ Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội chuyển vào tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội để thực hiện.

Trong danh sách 15 tập thể được khen thưởng, Ban chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã có những đóng góp to lớn trong công cuộc phòng chống Covid-19.

Trước đó, ngày 2/8, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã tổ chức Hội nghị biểu dương 212 cán bộ Công đoàn ngành Y tế Thủ đô tiêu biểu (giai đoạn 2017 – 2022); Sơ kết Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” năm 2022 giai đoạn 1.

Theo đó, trong thời gian đại dịch Covid -19, Công đoàn ngành y tế Hà Nội đã luôn đồng hành, bám sát cơ sở, có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, hỗ trợ trực tiếp, kịp thời cho đoàn viên, người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Nguyễn Văn Chánh cho biết, Công đoàn ngành đã ban hành văn bản chỉ đạo công đoàn trực thuộc phối hợp với chính quyền cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ hưởng ứng tham gia chương trình "1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19", do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

C ông tác tuyên truyền, vận động triển khai cách thức và hướng dẫn đoàn viên, NLĐ đăng nhập lên phần mềm được triển khai sâu rộng, nghiêm túc đến 100% đoàn viên công đoàn thông qua nhiều hình thức như: giao ban đơn vị, sinh hoạt công đoàn, gửi tài liệu qua mạng Zalo nhóm, tổ, đơn vị, qua hệ thống gmail... Nhờ vậy, các công đoàn cơ sở, đoàn viên tích cực tham gia hưởng ứng chương trình.

Kết quả, đã có 1.370/1.995 đề tài, sáng kiến cấp cơ sở được đăng tải cập nhật trên hệ thống phần mềm chương trình "1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19".