Hà Nội: Hàng loạt cây xanh chết khô trên đường Trương Công Giai

Theo ghi nhận của PV, hàng loạt cây sấu được trồng trên tuyến đường Trương Công Giai, quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) chết khô gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Theo người dân tại nơi đây, hai bên tuyến đường Trương Công Giai kéo dài (cạnh Công viên Cầu Giấy) có hơn 30 cây đã bị chết khô từ lâu mà không được cơ quan chức năng kiểm tra trồng lại cây mới. Nhiều cây sấu có dấu hiệu chết khô, tiềm ẩn nguy cơ đổ gãy cao trong mùa mưa bão sắp tới. Hàng cây bị cắt cụt ngọn, trông giống như "cột bê tông" dọc đường. Một số cây mục nát và đã chết hẳn. Mỗi cây xanh được trồng ở đây có đường kính 50-60 cm và có mã số riêng. Nhiều cây khô bị cắt bỏ để lại gốc có thể tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi bộ khi vấp phải. Việc những cây xanh bị chết không được thay thế mất mỹ quan đô thị, mất an toàn giao thông cho người đi đường. Một người dân thường đi qua nơi đây cho biết, hàng cây sấu hai bên đường chết khô mà thấy xót xa, nuối tiếc. Vì cách đây mấy năm khi mới trồng cây cũng có mầm có lá, chắc do không được tưới nước chăm sóc nên cây chết khô dần. Trước tình trạng xuất hiện nhiều cây có dấu hiệu chết khô, người dân sống tại khu vực này đều tỏ ra lo lắng, bởi sắp chuẩn bị bước vào mùa mưa bão ở miền Bắc. >>> Xem thêm video: Hàng cây lá vàng đẹp như phim ở Hà Nội. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

