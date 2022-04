Dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ nhếch nhác rác thải, cây chết

Theo quan sát của PV, tại dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ điểm nối từ ngã tư Lê Đức Thọ đi sâu vào khoảng 200m đã được trải thảm nhựa, nhưng vẫn ngổn ngang các ụ bê tông, các thanh thép ở u bê tông lòi ra gây mất an toàn cho người dân khi đi qua. Những khối bê tông còn được đặt ra giữa đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ngoài ra, do dự án chậm tiến độ một thời gian dài cho nên nơi đây trở thành điểm đổ trộm rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng gây ôm nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Cứ vài chục mét sẽ bắt gặp một đống rác với đủ các loại khác nhau. Rác được đổ, đốt một cách vô tội vạ trên tuyến đường. Những đống rác tự phát bên đường không chỉ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, mà còn tạo điều kiện để cho ruồi, muỗi sinh sôi nảy nở, dẫn đến nguy cơ bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân sống quanh khu vực. Rác thải bủa vây cả đoạn đường gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Ngoài ra, hàng loạt cây xanh được trồng tại nơi đây cũng đang bị chết khô. Hàng chục cây xanh có đường kính từ 20 – 30 cm, cao từ 3 – 4 mét dọc bên đường đang có hiện tượng khô héo hoặc chết hẳn. Một số cây may mắn vẫn sống sót, nhưng cũng đang trong tình trạng thoi thóp. Thậm chí, người dân có thể dễ dàng bóc được lớp vỏ ngoài của cây. Tuy nhiên, những cây xanh bị chết vẫn chưa được cơ quan chức năng liên quan xử lý. "Nếu trời mưa to, gió lớn, các cây bị chết rất dễ bị gãy, đổ đè người đi đường bất cứ lúc nào", một người dân lo lắng. Theo tìm hiểu, dự án đường nối giữa đường Phạm Hùng (vành đai 3) với vành đai 3,5 đi huyện Hoài Đức ( Hà Nội) có tổng chiều dài là 6 km, dự kiến thông toàn tuyến vào năm 2021. Trong đó, đoạn giữa dài hơn 3,5 km từ đường Lê Đức Thọ tới đường Quốc lộ 70 (nay là đường Trần Hữu Dực và Trịnh Văn Bô) với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng đã được thông xe từ năm 2017. >>> Xem thêm video: Bình Dương: Điều tra hàng loạt dự án bất động sản sai phạm. (Nguồn: Truyền Hình Cần Thơ).

