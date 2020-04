Hà Nội: Giải cứu 14 người mắc kẹt trong nhà nghỉ bốc cháy lúc rạng sáng

Sáng 22/4, một lãnh đạo công an quận Bắc Từ Liêm xác nhận và cho biết một nhà nghỉ ở phường Phúc Diễn bất ngờ bốc cháy lúc rạng sáng, 14 người mắc kẹt phía trong nhà nghỉ được công an hướng dẫn thoát nạn, giải cứu an toàn. (Ảnh: Baogiaothong) Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày (22/4), một nhà nghỉ trong ngõ 74 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn bất ngờ xảy ra bốc cháy, khói bay ngùn ngụt. (Ảnh: Zing) Ngọn lửa bốc cháy từ khu vực bếp tại tầng 1, sau đó lan nhanh khiến 14 người bên trong mắc kẹt. (Ảnh: Kinhtedothi) Được biết, nhà nghỉ xảy ra hỏa hoạn trên cao 7 tầng. (Ảnh: Kinhtedothi) Sau khi nhận được tin báo vụ cháy, công an quận Bắc Từ Liêm đã điều động 3 xe cứu hoả cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường dập lửa, cứu hộ. (Ảnh: Kenhtedothi) Khoảng 20 phút dập lửa, ngọn lửa đã được khống chế. Lãnh đạo công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, thời điểm xảy ra hỏa hoạn đang trong thời gian cách ly xã hội để phòng, chống COVID-19 nên nhà nghỉ không đón khách. 14 người người phía trong nhà nghỉ bao gồm 8 người thuê trọ theo tháng, còn lại là nhân viên, tạp vụ và gia đình của chủ nhà nghỉ. Hiện, nguyên nhân nhà nghỉ xảy ra bốc cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. (Nơi xảy ra hoả hoạn. Ảnh: Google Maps.) Cháy nhà nghỉ, nghi do khách thuê phòng tự đốt. (Nguồn: THTPCT)

