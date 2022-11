Hà Nội: Gần 2000 học sinh đoạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi

Khen thưởng 16 tập thể, cá nhân ngành Giáo dục và Đào tạo

Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 4050/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2021-2022.

Theo quyết định, tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” của thành phố Hà Nội cho 7 tập thể: Trường THCS Ái Mộ, quận Long Biên; Trường THCS Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức; Trường THCS Thạch Thất, huyện Thạch Thất; Trường Tiểu học Khương Thượng, quận Đống Đa; Trường Tiểu học Kim Đồng, quận Đa Đình; Trường Mầm non Minh Khai, huyện Hoài Đức; Trường Mầm non Mai Dịch, quận Cầu Giấy.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm học 2020-2021 đến năm học 2021-2022 cho 9 cá nhân: Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Mê Linh; ông Đỗ Xuân Thao, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương, huyện Mê Linh; bà Phạm Thị Mai Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tiền Phong B, huyện Mê Linh; bà Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tiên Phong A, huyện Mê Linh; ông Đặng Quang Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chi Đông, huyện Mê Linh; bà Lê Thị Hoa, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tráng Việt, huyện Mê Linh; bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tiền Phong A, huyện Mê Linh; bà Nguyễn Kim Oanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Đồng, huyện Hoài Đức; bà Đồ Thị Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Minh Khai, huyện Hoài Đức.

Mức tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân theo quy định tại Điều 69 và Điều 73 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. Tiền thưởng được trích từ Quỹ Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội chuyển vào tài khoản của UBND các quận, huyện để thực hiện.