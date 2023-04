Hà Nội: Đường Song Phương - Sơn Đồng ì ạch thi công, bao giờ xong?

Phản ánh đến Báo Tri thức và Cuộc sống, người dân 2 xã Sơn Đồng và Song Phương (huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội) cho biết, dự án nâng cấp, cải tạo đường Sơn Đồng - Song Phương thi công ì ạch, gây bụi vào ngày nắng, trơn trượt vào ngày mưa khiến người dân lo lắng về an toàn khi đi lại. Theo người dân, dù đã thi công hơn 2 năm nhưng dự án vẫn chưa xong, còn ngổn ngang, nhiều đoạn suốt thời gian dài không thấy máy móc và công nhân tiến hành xây dựng. Ngày 11/4, ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tại công trường thi công dự án đường Sơn Đồng - Song Phương khá ít máy móc và công nhân. Một số đoạn không được giăng dây cảnh báo an toàn. Các hố cống được che đậy bởi các tảng đá và bê tông. Việc vừa thi công vừa cho phép các phương tiện tham gia giao thông cũng khiến nguy cơ tai nạn xảy ra trên đoạn đường này. Tìm hiểu của PV, dự án nâng cấp, cải tạo Sơn Đồng - Song Phương được khởi công xây dựng ngày 29/12/2021 với tiến độ 540 ngày phải hoàn thiện. Đây là loại công trình giao thông cấp III với tổng chiều dài 3,3km, tổng vốn đầu tư hơn 140 tỷ đồng. Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức làm chủ đầu tư. Đơn vị trúng thầu xây dựng là Liên danh Công ty TNHH Anh Huy - Công ty CP công trình giao thông 18 - Công ty CP đầu tư phát triển Hugia. Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Nguyễn Xuân Vân, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức khẳng định: "Dự án không bị chậm tiến độ. Hiện các nhà thầu đang lắp đặt ống cống, trong tháng 6 sẽ tiến hành thảm mặt đường và hoàn thành dự án". >>> Mời độc giả xem thêm video Tiến độ dự án bất động sản hàng hiệu tại TP HCM (Nguồn: VTV24)

