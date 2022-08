Hà Nội: Đường Dương Đình Nghệ ngập sâu, nhiều xe chết máy

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tri thức và cuộc sống, sáng 12/8, do ảnh hưởng của cơn bão số 2 Mulan với cơn mưa kéo dài từ đêm đến sáng chưa dứt đường Dương Đình Nghệ thuộc địa phận 2 phường là Yên Hòa quận Cầu Giấu và Mễ Trì quận Nam Từ Liêm, Hà Nội ngập sâu trong "biển nước". Các phương tiện không thể di chuyển do mực nước lớn. Lực lượng cứu hộ có mặt tại các điểm ngập lụt để giải cứu các phương tiện chết máy. Mực nước tại khu vực nút giao Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ (quận Cầu Giấy) đến gần thắt lưng người lớn. Loạt xe máy, ôtô cố tình đi qua đều nhận cái kết là chết máy. Lực lượng CSGT đã có mặt để điều tiết giao thông. Các phương tiện di chuyển khó khăn do mực nước lên cao. Người dân mệt mỏi vì phải di chuyển giữa những tuyến đường ngập sâu. Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực ngã tư Phạm Hùng đi Dương Đình Nghệ (quận Cầu Giấy) bị ngập nặng, gần như các phương tiện không thể di chuyển do nước ngập sâu. Dự báo thời tiết ngày 12/8, các tỉnh, thành miền Bắc đến Thanh Hóa tiếp tục có mưa đến rất to, nhưng lượng mưa có xu hướng giảm. Riêng khu vực Hà Nội, hôm nay cũng có mưa vừa, có nơi mưa to và giông, nhưng lượng mưa đã giảm, còn từ 20-40mm, có nơi trên 60mm. Người dân nên chú ý chuẩn bị kỹ những phương án đối phó với ngập lụt, mưa báo khi đi ra đường.

>>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội mưa lớn và ngập úng diện rộng : (Nguồn: VTV)

