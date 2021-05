Hà Nội: Dân bức xúc vì xe tải "quần thảo" tuyến đường 70

Mặc dù, tuyến đường 70, đoạn qua địa phận phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, (Hà Nội) đã được cắm biển giới hạn tải trọng xe dưới 13 tấn nhưng nhiều xe quá trọng tải vẫn ngang nhiên hoạt động. Theo người dân, hàng ngày xe tải chở cát, vật liệu xây dựng chạy qua đây rất nhiều. Không những gây bụi bặm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân, mỗi buổi sáng xe tải chạy nhiều lại xảy ra cảnh tắc đường gây mất trật tự an toàn giao thông và đã từng xảy ra một số vụ tai nạn giao thông thương tâm trên tuyến đường 70. Xe có trọng tải lớn chạy nhiều trên tuyến đường nhỏ hẹp này, không chỉ gây mất an toàn giao thông mà khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng. Đường vốn nhỏ hẹp nên cứ vào buổi sáng và buổi chiều tuyến đường 70 thuộc phường Đại Mỗ và Tây Mỗ trở nên ách tắc giao thông. (Người dân rất khó khăn khi di chuyển trên đoạn đường này). Chị Nguyễn Thị Mai (người dân) cho biết: ''Hằng ngày tôi thường đi làm qua đây, tình trạng xe quá tải trở vật liệu xây dựng hoành hành tuyến đường này, hôm trời nắng thì khói bụi mờ mịt, trời mưa thì nước bắn tung tóe lên cả người đi đường, mà còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng''. Những chiếc xe quá tải chở đất thải, nguyên vật liệu phế thải xuôi ngược mỗi ngày, bất kể giờ giấc gây tình trạng mất ATGT và mất vệ sinh môi trường, gây bức xúc cho người dân. Chỉ trong vòng 15 phút đã có hàng chục xe có trọng tải lớn nối đuôi nhau chạy ầm ầm trên tuyến đường 70 đoạn qua phường Đại Mỗ và Tây Mỗ. Một xe chở cát có dấu hiệu quá tải không phủ bạt chạy ầm ầm trên tuyến 70, hướng đi đường Lê Trọng Tấn. (Ảnh chụp trưa ngày 28/5/2021). Trao đổi với PV, đại diện Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) cho biết: ''Chúng tôi đã phối kết hợp với đội 7 thường xuyên tăng cường xử lý các xe trên tuyến đường 70 và trong đợt vừa qua tập chung vào xử lý, các xe theo phản ánh của người dân. Ngoài ra, còn kết hợp với Công an phường và Công an Quận Nam Từ Liêm để xử lý dứt điểm những trường hợp vi phạm nêu trên''. Đứng trước thực trạng xe tải vượt biển cấm ''hoành hành'' trên tuyến đường 70 đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý gì dứt điểm tình trạng trên, để cho cuộc sống của người dân trở lại bình thường.>>>Xem thêm Video: Nhức nhối xe quá tải phá đường ở Thái Nguyên- Ai chịu trách nhiệm- Nguồn VTC14

