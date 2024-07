Hà Nội: Cứu người đàn ông lao xe từ đập tràn xuống sông Đáy

Ngày 22/7, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 22h30, ngày 18/7, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Đan Phượng nhận tin từ Công an xã Song Phượng báo có người đi xe máy lao xuống sông Đáy tại đập tràn, khu vực đường Quốc lộ 32 cũ, thuộc xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Khu vực nơi xảy ra sự việc và người đàn ông sau khi được lược lượng chức năng đưa đi cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã huy động xuất 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy cùng 19 cán bộ, chiến sĩ trong ca trực xuống hiện trường triển khai công tác tìm kiếm. Tại hiện trường, mặt nước sông rộng, nhiều rau muống phủ kín bề mặt sông gây khó khăn trong việc di chuyển của lực lượng thực hiện nhiệm vụ cũng như khó xác định được độ nông, sâu của các khu vực sẽ triển khai tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Đến 1h4 ngày 19/7, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm được nạn nhân, là anh Đ.Đ.C (trú tại huyện Phúc Thọ) trong tình trạng sức khỏe yếu, không đủ tỉnh táo; đồng thời vớt được 1 xe gắn máy nhãn hiệu xe Honda (xe 82 không gắn biển kiểm soát).

Nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng cấp cứu kịp thời. Phương tiện của nạn nhân được bàn giao cho Công an xã Song Phượng tạm giữ để xác minh làm rõ vụ việc.