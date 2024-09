Hà Nội còn 59 trường chưa thể đón học sinh đi học trực tiếp

Riêng Trường THPT Sơn Tây (thị xã Sơn Tây)- đơn vị duy nhất ở cấp THPT của thành phố chưa thể dạy học trực tiếp do đường vào trường còn ngập khá sâu, còn tiềm ẩn nguy cơ không an toàn cho học sinh. Nhà trường đã chuyển trạng thái từ dạy - học trực tiếp sang dạy - học trực tuyến nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh và hạn chế làm ảnh hưởng đến kế hoạch thời gian năm học 2024-2025.

Các trường chưa thể đón học sinh quay trở lại học trực tiếp chủ yếu nằm ở địa bàn vùng trũng, đường vào trường hoặc sân trường bị ngập nước, giao thông chia cắt, Và có nhiều gia đình học sinh ở trong địa bàn bị ngập lụt phải đi sơ tán chưa thể đến trường học...

Trước đó, Sở GD&ĐT cũng lưu ý với các đơn vị, nhà trường bị ảnh hưởng nặng của bão; các trường ở xã đảo, địa bàn vùng trũng... cần có kế hoạch, chủ động triển khai hình thức dạy học trực tuyến để bảo đảm kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025.