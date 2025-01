Hà Nội: Cấm đỗ xe cả hai chiều đường Thanh Bình giờ cao điểm

Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo tổ chức giao thông trên tuyến đường Thanh Bình (quận Hà Đông, Hà Nội). Theo đó, bỏ biển cấm ô tô theo giờ, cho các phương tiện rẽ phải theo chiều từ đường Tố Hữu vào đường Thanh Bình.

Một đoạn đường phố Thanh Bình.

Sở GTVT Hà Nội cũng quyết định cấm ô tô trên đường Thanh Bình trong khung giờ cao điểm (sáng từ 6h00 đến 9h00, chiều từ 16h00 đến 19h30) đoạn nhánh rẽ từ Vũ Trọng Khánh đi Tố Hữu.

Cấm đỗ xe cả hai chiều đường Thanh Bình đoạn từ đường Tố Hữu đến đường Vũ Trọng Khánh trong khung giờ cao điểm (sáng từ 6h00 đến 9h00, chiều từ 16h00 đến 19h30). Thời gian thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông bắt đầu từ ngày 18/1.

Sở GTVT Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP và Công an quận Hà Đông phối hợp với lực lượng Thanh tra Sở GTVT Hà Nội hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn, tránh gây ùn tắc giao thông.

Cùng đó, tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường xung quanh khu vực nút giao.