Hà Nội: Cà phê đường tàu “Hỏa Xa” không phép vẫn hoạt động?

Theo độc giả phản ánh tới Báo Tri thức và Cuộc sống, quán cà phê mang tên "Hỏa Xa" do Tổng Công ty đường sắt Việt Nam mở tại khu vực nhà ga Long Biên (phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chưa được cấp phép và cũng không đảm bảo về an toàn PCCC nhưng vẫn hoạt động. Theo quan sát của PV, quán cà phê "Hỏa Xa" dù chưa khai trương, nhưng cũng đã khá đông khách, đa phần là các bạn trẻ với nhu cầu trải nghiệm cà phê đường tàu trên cao. Tại lối vào ga Long Biên, đập vào mắt là tấm biển "Lối vào ga, chú ý tàu hỏa". Thế nhưng, chả mấy ai để ý, bởi họ đang cố lách ra khỏi số hành khách để tìm kiếm cho mình một bức hình với khung cảnh đoàn tàu phía sau. Điều đáng nói ở đây là, dù đầu tàu đang nổ máy, hành khách gấp rút vào ga chuẩn bị lên tàu, nhưng không thấy nhân viên nào của nhà ga nhắc nhở những khách hàng của quán cà phê đang tạo dáng chụp ảnh. Trong khi phía bên kia đường ray, rào chắn cao vượt quá đầu người để đảm bảo an toàn, thì phía cà phê "Hỏa Xa", có lẽ được thiết kế phù hợp với không gian của quán nên rào chắn chỉ cao chưa tới 1m. Rõ ràng, rất thiếu an toàn khi chỉ cần một bước là có thể vượt qua hàng rào. Được biết, tháng 4/2023, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam có văn bản xin được cải tạo, sửa chữa nguyên trạng. Tuy nhiên, khi phát hiện việc biến tướng từ phòng làm việc của nhân viên thành quán cà phê, UBND phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cũng đã phối hợp với Công an phường chủ động kiểm tra và đã lập biên bản, báo cáo lãnh đạo UBND quận có phương án xử lý. Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, việc xây dựng và cải tạo quán cà phê "Hỏa Xa" nhằm mục đích tạo điểm đến cho hành khách. Khách có thể sử dụng đồ uống hoặc chụp ảnh... Đây cũng là một trong những giải pháp giải quyết tình trạng cà phê đường tàu lấn chiếm hành lang, đe dọa an toàn, ảnh hưởng tới hành khách, ảnh hưởng đến uy tín của ngành đường sắt. "Vậy nên, Tổng công ty muốn làm có một điểm đến chính quy để khách đến tham quan và được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tổng Công ty cũng đã xây dựng quy định, quy chế đối với hành khách khi đến đó và có bảo vệ canh gác để không cho phép hành khách sang các khu vực có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu", đại diện Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết. Đại diện Tổng Công ty đường sắt Việt Nam xác nhận, quán cà phê mang tên "Hỏa Xa" không phép và lý giải rằng hiện nay đang hoạt động thử nghiệm chứ chưa khai trương và đang trong quá trình xem phản hồi của hành khách cảm nhận ra sao để hoàn thiện về chất lượng phục vụ cũng như đồ uống trước lúc khai trương. Đại diện Tổng Công ty đường sắt Việt Nam khẳng định khi khai trương tất cả những thủ tục giấy tờ, PCCC sẽ đầy đủ. Đại diện Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cũng chia sẻ thêm: "Việc làm ở ga Long Biên nằm trong chuỗi dự án mà Tổng công ty sắp tới mong muốn triển khai trên khu vực đường sắt, tạo một không gian mở thân thiện cho hành khách. Chúng tôi muốn biến tất cả các nhà ga thành điểm đến. Tương lai hướng tới một không gian văn hóa, điểm du lịch".

