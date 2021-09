Hà Nội: Bờ kè hồ Trúc Bạch sạt lún, đứt gãy

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống vào ngày 27/9, tại nhiều vị trí bờ kè của hồ Trúc Bạch (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP. Hà Nội) xảy ra hiện tượng sạt lở, sụt lún, nứt toác, nhiều khối bê tông kè bị đứt gãy bị trôi xuống hồ nước. Hệ thống kè không còn kiên cố, bám chắc vào bờ hồ. Những tảng bê tông kề bị gãy, nằm la liệt xung quanh hồ. Hệ thống bờ kè nham nhở, báo hiệu nguy cơ mất an toàn khi nước hồ dâng cao hoặc xảy ra ngập lụt. Quanh hồ rất nhiều vị trí kè bị hư hỏng, gãy, lún. Nhiều đoạn bờ kè bị hư hỏng nặng. Bờ kè mở hàm ếch khá rộng, mưa kéo dài có thể làm bờ kè trượt sạt. Phần đất lộ thiên khi các tảng bê tông kè bị trượt sụt xuống nước. Nước thải sinh hoạt đổ trực tiếp ra hồ Trúc Bạch, nhiều cống nước cũng đã bị ách tắc do các khối bê tông kè sạt chặn lấp. Nguồn nước hồ Trúc Bạch đang bị ô nhiễm do nguồn nước thải của các nhà dân và hộ kinh doanh. Cá chết trôi dạt vào ven bờ hồ, bốc mùi hôi thối. Bờ kè bao quanh hồ Trúc Bạch bị phá vỡ phần vì ảnh hưởng của thiên nhiên làm chất lượng kè xuống cấp, phần vì tác động của người dân khi xuất hiện một số đoạn tự xây làm đường dẫn xuống hồ. Bậc thang đè xuống kè dẫn xuống hồ phục vụ người dân câu cá. Được biết, công tác sửa chữa kè hồ Trúc Bạch (đoạn trước Trạm xử lý nước thải Trúc Bạch đến Nhà hàng Nam Long) đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt. Sở Xây dựng đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình. Tuy nhiên, đến nay việc sửa chữa vẫn chưa được thi công. Video: Hàng loạt du thuyền hoang tại Hồ Tây đang chờ giải cứu

