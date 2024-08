Hà Nội: Bênh bạn gái, nhóm đối tượng mang hung khí đi tim đối thủ

Ngày 21/8, Công an huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội, cho biết đơn vị đã bắt giữ 19 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo cơ quan chức năng, Nguyễn Danh T. (16 tuổi) có mâu thuẫn với Lê Tiến C. (cùng ở xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa).

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Tối 6/8, T. rủ 6 người khác đi uống nước tại quán "Trà chanh chém gió" (ở xã Trung Tú) và cùng nói chuyện về việc bạn gái của T. bị C. trêu chọc. Sau đó, cả nhóm thống nhất tối 7/8 sẽ "giải quyết" vụ việc.

Khoảng 20h ngày 7/8, cả nhóm tụ tập, đi xe máy mang theo dao kiếm và túyp sắt gắn dao. Trong quá trình di chuyển, nhóm này phóng nhanh, lạng lách, đánh võng và hò hét, gây mất trật tự công cộng.

Nắm được thông tin nhóm của Lê Tiến C. đang có mặt tại một quán trà sữa, nhóm của T. phi xe đến, đứng chửi bới, thách thức, gây gổ với nhóm của C. Lúc này, tổ tuần tra Công an huyện Ứng Hòa đã phát hiện. Thấy cảnh sát, các đối tượng bỏ chạy. Tuy nhiên, 19 đối tượng đã bị Công an huyện Ứng Hòa vây bắt, đưa về trụ sở. Những người bị bắt đều ở độ tuổi 16-17, ở nhiều xã khác nhau của huyện Ứng Hòa.

Hiện vụ bênh bạn gái, nhóm đối tượng mang hung khí đi tim đối thủ đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.