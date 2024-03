Ngăn chặn kịp thời đối tượng giả danh công an lừa đảo chuyển tiền

Ngày 20/3, thông tin từ Công an xã Kỳ Giang , huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa kịp thời giải thích và ngăn chặn việc một công dân trên địa bàn bị đối tượng giả danh cán bộ công an để gọi điện lừa đảo chuyển tiền.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 18/3, bà Nguyễn Thị T. (69 tuổi, trú tại thôn Tân Phan, xã Kỳ Giang) nhận cuộc gọi lạ từ số thuê bao di động 0948768xxx giới thiệu là Trung úy, cán bộ Công an huyện Kỳ Anh.



Trong cuộc gọi, người này thông báo với bà T. với nội dung bà bị các đối tượng giả mạo làm hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng Quân đội (MB) với số tiền hơn 56 triệu đồng.

Để giải quyết vấn đề nợ trên, yêu cầu bà T. phải có mặt tại Hà Nội để giải quyết. Trong trường hợp không ra trực tiếp được thì phải chuyển 6 triệu đồng vào số tài khoản 0799081xxx để có người hỗ trợ giải quyết số nợ ngân hàng nói trên.

Người gọi điện cho bà T. cũng yêu cầu bà không được nói với ai về việc vay mượn, nhờ được người giải quyết giúp cho mình, kể cả những người thân trong gia đình.

Khoảng 16h chiều cùng ngày, bà T. mang 6 triệu đồng đến nhờ con trai chở ra ngân hàng để chuyển tiền vào số tài khoản đã được cung cấp.

Nhìn thấy thái độ lo lắng của mẹ, người con trai nghi ngờ bị kẻ gian lừa đảo nên đã liên hệ với Công an xã Kỳ Giang nhờ kiểm tra, xác minh sự việc.

Tiếp nhận thông tin, cán bộ Công an xã đã xác minh và xác định tại Công an huyện Kỳ Anh không có trung úy nào như người đã gọi điện giới thiệu với bà T. Qua đó, cơ quan công an cũng xác định đối tượng gọi điện cho bà Nguyễn Thị T. là đối tượng lừa đảo.

Sau khi được cán bộ Công an xã giải thích bà T. đã ngừng giao dịch với đối tượng nói trên.

Để tránh “sập bẫy” loại tội phạm này, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an các cấp, quan trọng nhất vẫn là ý thức phòng ngừa, cảnh giác của người dân. Mọi người phải hết sức thận trọng, bình tĩnh trước những thông tin đe dọa, uy hiếp, phải dứt khoát từ chối làm việc qua điện thoại.

Người dân không nên công khai các thông tin cá nhân trên mạng xã hội; không cung cấp số tài khoản, mã OTP, thẻ tín dụng, thông tin cá nhân cho bất kỳ ai; không làm theo hướng dẫn như bấm phím số trên máy điện thoại, xác minh số điện thoại, không ấn vào những đường link giả mạo.

