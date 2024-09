Hệ thống lưới điện bị hư hỏng nặng nề do bão số 3 Yagi

Bão số 3 Yagi đã đổ bộ vào đất liền Quảng Ninh - Hải Phòng với sức gió tối đa 149 km/h, cấp 13, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đảm bảo cung ứng điện tại các tỉnh nơi cơn bão đi qua.



Được biết, tại Quảng Ninh, hiện nay tổng số 52/52 đường dây 110kV và 21/21 TBA đã tách khách hàng khỏi vận hành. Toàn tỉnh mất điện. Hiện Công ty Điện lực Quảng Ninh đã huy động hơn 600 CBCNV ứng trực tại các đơn vị để khắc phục sự cố ngay sau khi bão tan.

Tại Hải Phòng, hiện đang có mưa to, gió cấp 15 đã gây sự cố mất điện 6 đường dây 110kV, khiến mất điện toàn bộ ở Cát Hải; mất điện trên 50 đường dây trung thế và khoảng hơn 300 nghìn khách hàng.

Tại Thái Bình, sự cố 4 đường dây 110kV và có 03 TBA 110kV đang mất điện; 110 lộ đường dây trung áp mất điện, làm khoảng 570 nghìn khách hàng bị mất điện.

Cột điện bị gãy đổ ở tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: EVNNPC

Đến 16h ngày 7/9, khu vực Thanh Hóa đang có mưa to, gió khoảng cấp 4, có 02 đường dây trung thế đang mất điện, số khách hàng mất điện là 11.916.

Tại Lạng Sơn, đơn vị đang vận hành lưới 110kV bình thường; sự cố 10 đường dây trung áp, tổng số ảnh hưởng mất điện là 63.913 (trong đó đã khôi phục 50.517 khách hàng). Thiệt hại tạm thời có 1 trạm biến áp của khách hàng bị đổ và một số đường dây hạ áp bị sạt lở.

Đến cuối giờ chiều nay, tại tỉnh Nam Định, sự cố 1 đường dây 110kV (khách hàng không mất điện TBA 110kV); 35 lộ đường dây trung áp mất điện ảnh hưởng tới 265 nghìn khách hàng.

Tương tự, tại Hải Dương hiện đang mất điện 4 lộ đường dây 110kV và 4 TBA 110kV, đang mất điện 75/153 xuất tuyến đường dây trung áp, ảnh hưởng đến 159 nghìn khách hàng trên địa bàn.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Thiện - Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc, cho biết: “Thiệt hại cơn bão là rất lớn, chính vì vậy các công ty điện lực bị ảnh hưởng do bão cần lưu ý an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị khôi phục thiệt hại sau khi bão tan. Lập lưu đồ công tác từ kiểm đếm, khảo sát, lập phương án và biện pháp an toàn, thi công, huy động toàn bộ các đơn vị nhà thầu xây lắp và nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị….”.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã yêu cầu các điện lực tuân thủ quy định trong quản lý vận hành lưới điện. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Tổng công ty Điện lực miền Bắc và các đơn vị đã và đang ứng trực, theo dõi diễn biến của cơn bão số 3 để có phương án xử lý sự cố kịp thời, an toàn.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bão số 3 áp sát, gió giật mạnh càn quét Quảng Ninh: