Gỡ bỏ cách ly y tế COVID-19 trụ sở công an phường Đông Ngạc

(Kiến Thức) - Trụ sở công an phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội được gỡ bỏ cách ly y tế sớm do kết quả xét nghiệm của Phó trưởng công an phường tiếp xúc gần với bệnh nhân số 243 là âm tính.

Trụ sở công an phường Đông Ngạc thực thiện cách ly trước đó. Ngày 14/4, ông Nguyễn Quang Thậm - Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc cho biết, trụ sở công an phường này đã được gỡ bỏ cách ly y tế từ ngày hôm qua (13/4). Hiện, các cán bộ, chiến sĩ công an phường đã quay trở lại làm việc bình thường.

Theo ông Thậm, việc gỡ bỏ lệnh cách ly y tế công an phường Đông Ngạc do kết quả xét nghiệm của Phó trưởng công an phường Đông Ngạc (tiếp xúc gần với bệnh nhân số 243 dương tính với COVID-19) là âm tính. Do đó, theo quy định, trụ sở công an phường Đông Ngạc cũng được kết thúc cách ly y tế .

Trước đó, Bộ Y tế đã công bố bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 243 tại Việt Nam là nam, 47 tuổi, cư trú tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Ngày 4/4, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố, ngày 6/4 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trong thời gian ủ bệnh, ngày 14/3, bệnh nhân 243 có dự đám cưới tại thôn Hạ Lôi và đứng đối diện chào hỏi một Phó trưởng công an phường Đông Ngạc.

Từ ngày 15/3 đến ngày 6/4, Phó Trưởng công an phường Đông Ngạc đi làm bình thường , tiếp xúc với tất cả cán bộ, chiến sĩ công an phường do thời điểm này chưa công bố bệnh nhân số 243 và chưa thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách, cách ly xã hội.

Sau khi nhận được thông tin về ca bệnh 243, Phó trưởng công an phường Đông Ngạc được cách ly tại Bệnh viện Công an thành phố , toàn bộ cán bộ, chiến sĩ công an phường Đông Ngạc được tổ chức cách ly tại nhà và tại công an phường, trụ sở công an phường Đông Ngạc được phun thuốc khử khuẩn và tạm dừng hoạt động.