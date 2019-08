Giết con 8 tuổi, người cha 2 lần tính kế phi tang

Hơn 20 ngày trôi qua, mẹ của cô bé ở quê vẫn cứ ngỡ con gái được “ăn Tết vui vẻ” cùng với cha tại Đà Nẵng, nếu như không nhận được một tin nhắn lạ bằng tiếng Hàn Quốc…

Từ một tin nhắn lạ bằng tiếng Hàn…

Đối tượng Bùi Văn Hời. Khoảng 2 giờ sáng 24/2, trực ban Công an TP Đà Nẵng bất ngờ tiếp nhận lời kêu cứu của bà Nguyễn Thị Huyền (SN 1972, trú xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) về việc cháu ngoại là bé Bùi Thị Uyển Nhi (SN 2011) bị mất tích.

Bà Huyền cũng cho biết, gia đình bà nhận được tin báo bằng tiếng Hàn Quốc với nội dung tố cáo bé Nhi bị cha ruột là Bùi Văn Hời (SN 1985, quê Thái Bình, hiện tạm trú tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) sát hại và phi tang xác xuống sông Hàn. Đồng thời rất mong Công an Đà Nẵng giúp đỡ làm rõ sự thật về những tin nhắn kỳ lạ trên đang gây hoang mang, lo lắng cho gia đình cũng như tìm kiếm bé Uyển Nhi…

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng lập tức chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) khẩn trương vào cuộc xác minh thông tin, truy bắt đối tượng tình nghi nếu như tin báo tố giác tội phạm đúng là sự thật.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, sáng ngày 25/2, Phòng CSHS, Công an Đà Nẵng đã bắt giữ được nghi can Bùi Văn Hời khi y xuất hiện tại Bến xe khách Đà Nẵng. Sau khi được mời về trụ sở CQĐT Công an Đà Nẵng để “làm rõ” sự việc, Hời nước mắt ngắn dài cúi đầu thừa nhận ngay chính mình đã gây ra tội ác kinh hoàng, sát hại con gái rồi phi tang xác xuống sông Hàn (đoạn bắt qua cầu Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) vào trước Tết Nguyên đán.

Hời cũng cho biết, do quá dằn vặt về hành vi tàn ác của mình đối với con gái nên hắn đã gọi điện sang Hàn Quốc kể lại toàn bộ sự việc với người tình của mình là chị Lee Choi W. (SN 1979, quốc tịch Hàn Quốc). Hời không ngờ rằng, chính chị Lee đã nhắn tin báo lại sự việc cho một người bạn cùng quê với Hời hiện đang lao động tại Hàn Quốc, và anh này lập tức báo cho mẹ và bà ngoại của cháu Nhi để “tìm con gái”…



Hiện trường chân cầu Thuận Phước, nơi hung thủ vứt xác con gái để phi tang. Cũng theo bà Huyền, Hời kết hôn với con gái của bà là chị Lê Thị H. (SN 1991), sinh được con gái đầu lòng là cháu Uyển Nhi. Tuy cuộc sống bấy giờ rất chật vật, thiếu thốn trăm bề nhưng họ vẫn là một tổ ấm hạnh phúc. Nhưng sau khi chị H. tiếp tục mang thai và sinh đôi hai bé trai, vì mưu sinh, Hời đành phải gửi 4 mẹ con chị H. lại cho nhà ngoại chăm sóc.

Anh ta theo những thanh niên ở quê đăng ký đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc với hy vọng dành dụm tiền về cải thiện cuộc sống cho vợ con. Trớ trêu thay, trong lúc người vợ tần tảo một nách 3 con dại nhớ nhung, ngóng chờ tin chồng từng ngày, thì vừa qua xứ người chưa được bao lâu, Hời lại sớm sa vào vòng tay của một phụ nữ người Hàn Quốc hơn Hời 4 tuổi.

Không dừng lại ở chuyện thèm của lạ, vừa trở lại quê nhà, bất chấp mọi lời khuyên răn của gia đình và chị H. thấm đẫm nước mắt níu kéo mong giữ chồng, giữ cha cho 3 đứa con, Hời đã quyết định ly hôn để công khai đưa người phụ nữ Hàn Quốc kia về Việt Nam sống như vợ chồng.

Tháng 3/2018, sau khi hoàn thành thủ tục ly hôn, để hai con trai sinh đôi lại cho chị H. nuôi nấng, Hời đưa con gái lớn là cháu Nhi vào Đà Nẵng sinh sống. Đến Đà Nẵng, Hời lập tức gửi bé Nhi vào chùa Quang Châu (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cho các sư cô chăm sóc, riêng hắn thuê hẳn một nhà lưu trú ở quận Sơn Trà để hưởng những tháng ngày “trai tân” cùng người tình Hàn Quốc.

Ở quê nhà, dù đã ly hôn nhưng khi biết tình cảnh sự việc, vừa xót con và trong lòng còn nhiều hờn ghen nên chị H. vẫn liên tục điện thoại, nhắn tin cho Hời oán trách. Chị H. cũng nhiều lần nhờ hai bên nội ngoại khuyên nhủ, yêu cầu Hời phải đón bé Nhi về chăm sóc theo đúng trách nhiệm của người cha. Cực chẳng đã, những ngày trước Tết Nguyên đán, Hời quay lại chùa Quang Châu đón bé Nhi về “ăn Tết” cùng mình ở khách sạn, nơi Hời đang thuê và sống chung với người tình.

"Thú dữ" đội lốt người cha

Người thân của cháu Nhi đau đớn kể lại toàn bộ hoàn cảnh tội nghiệp của nạn nhân. Khai nhận với cơ quan CSĐT, Hời cho rằng do vợ cũ thường xuyên điện thoại ghen tuông và mâu thuẫn sinh hoạt thường ngày giữa Hời và con gái khiến chị Lee Choi W., người tình của hắn giận dỗi mà bỏ về Hàn Quốc. 14 giờ ngày 1/2, tại khách sạn S.H.Y (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà), trong cơn bực tức vì bé Nhi khóc quấy, uống sữa vung vãi trên giường ngủ, Hời đã dùng hai tay bóp nghẹt cổ bé Nhi.

Sau cơn giận dữ, khi lay gọi nhưng bé Nhi vẫn nằm im không động đậy, Hời mới thực sự hoảng hốt vì lỡ tay giết chết con gái. Hắn vội vàng quấn thi thể bé Nhi vào trong chăn rồi đặt bên góc giường phòng hờ nếu nhân viên khách sạn có vào dọn phòng sẽ tưởng bé đang nằm ngủ.

Những ngày sau đó, Hời tìm cách phi tang xác bé Nhi khỏi khách sạn nơi hắn đang ở để tránh sự nghi ngờ, đồng thời nghĩ cách đối phó với chị H. và gia đình bên ngoại khi họ điện thoại vào hỏi han tình hình “ăn Tết” của con gái. Bởi vậy, mỗi khi nhận được điện thoại của chị H., Hời lại tỏ ra rằng bé Nhi rất vui vẻ, được Hời dẫn đi chơi Tết, ăn uống chăm sóc đầy đủ.

Và rằng, bé Nhi không thể nghe điện thoại của mẹ vì đang “mải chơi”… Riêng Hời, sau hai ngày lưu giữ xác con gái trong phòng khách sạn, sáng ngày 3/2, hắn đến chợ Mai (thuộc địa bàn quận Sơn Trà) mua 1 bao tải loại lớn về bỏ xác con vào trong, sau đó cho vào ba lô mang đi phi tang. Trưa cùng ngày, Hời thuê xe máy, chở ba lô đi về hướng cầu Thuận Phước, song bấy giờ thấy có đông người nên Hời không dám ném xuống biển, đành phải chở xác bé trở lại khách sạn.

Đối tượng Bùi Văn Hời. Đến khoảng 0 giờ ngày 4/2 (30 Tết Nguyên đán), sau khi cho thêm 2 cục đá nặng khoảng 10kg vào bao tải, Hời lại chở xác con lên cầu Thuận Phước rồi ném xuống sông Hàn. Phi tang xong, Hời về khách sạn tiếp tục lưu trú đến ngày 8/2 (nhằm mồng 4 Tết), do dằn vặt với tội ác của mình, Hời đã tìm đến trụ sở Công an TP Đà Nẵng với ý định đầu thú. Nhưng khi đến trước cổng trụ sở, Hời lại đi thẳng ra bến xe khách, bắt xe bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh.

Những ngày trốn ở TP Hồ Chí Minh, Hời điện thoại, nhắn tin cho người tình ở Hàn Quốc tâm sự hết mọi chuyện hắn đã gây ra và mong muốn tìm cách trốn sang Hàn Quốc cùng với người tình. Hắn không nghĩ rằng, ngay chính người tình của hắn cũng quá kinh hãi với hành vi tàn ác nên đã chủ động liên lạc với một người bạn của Hời đang ở Hàn Quốc, nhờ anh này báo lại sự việc cho người thân bé Nhi.

Điều đáng nói, việc giết con gái của Hời đã trôi qua hơn 20 ngày, gia đình mới biết và báo án. Cụ thể, theo ông Bùi Xuân Thời (SN 1964, anh trai ruột của Hời, ngụ Kon Tum) cung cấp cho CQĐT: Vào ngày 8/2 (mùng 4 Tết), người quen của chị H. cũng đang lao động ở Hàn Quốc nhận được tin nhắn không quen biết bằng tiếng Hàn, nhưng lại cho biết việc “cháu Nh. đã chết, giờ mình phải làm sao?”.

Người này sau đó mới báo về quê cho để chị H. xác minh thông tin. Quá hoảng hốt, chị H. vội tìm người nhờ dịch tiếng Hàn đến tìm địa chỉ lưu trú của Hời ở Đà Nẵng. Và mãi đến ngày 22/2 vừa qua, chị H. mới liên lạc được với chồng cũ. Khi bị vợ cũ chất vấn, Hời đã thừa nhận “do lỡ tay khiến bé Nhi chết rồi”.

Dù quá đau xót, nhưng chị H. vẫn bình tĩnh xin Hời đưa xác con gái về quê mai táng. Đến lúc này, Hời mới kể rõ hết sự tình đã vứt xác con ở sông Hàn cho vợ cũ biết, bản thân Hời cũng đã bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh.

Sau đó, ngày 24/2, Hời đã chủ động liên lạc về với gia đình của mình ở Thái Bình thú nhận do bức xúc chuyện tình cảm bạn gái bỏ về nước nên đã vô tình làm con gái tử vong và xin gia đình tha thứ nhưng tất cả đều đã muộn… Hời có ân hận dằn vặt hay trả giá bằng cách nào đi nữa thì sự sống của cháu Nhi vẫn vĩnh viễn bị tước đoạt…