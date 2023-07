Giết chủ nợ giấu xác và loạt án mạng vì chuyện vay mượn tiền

Con nợ đánh chết chủ nợ, chôn xác phi tang: Chiều 30/6, anh Nguyễn Văn Thu (33 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng, Bình Phước) chạy xe máy đến nhà ông Lê Đức Đông (51 tuổi, ngụ xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú) để đòi nợ và có có những lời lẽ hăm dọa. Khi anh Thu đang ngồi coi điện thoại thì Đông lấy một cái búa đánh liên tiếp cái vào đầu khiến nạn nhân tử vong. Đông vào khu vực vắng người, cách nhà khoảng 1 km rồi dùng xẻng đào, sau đó chở thi thể nạn nhân bằng xe máy vào hố đã đào sẵn chôn xác phi tang. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Đòi nhiều lần không được, chủ nợ đâm chết con nợ: Trong quá trình làm ăn, từ tháng 12/2022 đến nay, chị Lê Thị H. (SN 1987; ngụ huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) nợ ông Lê Hữu Thuận (SN 1964; ngụ huyện Đông Sơn) khoảng 650 triệu đồng và đã đòi tiền nhiều lần nhưng chị H. không trả. Sáng ngày 16/6, ông Thuận gọi điện thoại cho chị H. đến nhà. Sau khi nghe điện thoại, chị H. cùng con trai Lê Thế H. (SN 2007; ngụ cùng địa chỉ) đi xe máy đến nhà ông Thuận. Tới nơi, giữa chủ nợ và con nợ xảy ra mâu thuẫn, Thuận dùng dao bầu truy sát, đâm chị H. tử vong tại chỗ, cháu H. bị thương. Nữ chủ nợ bị đâm chết khi đi đòi 10 triệu đồng: Đầu năm 2022, Nguyễn Văn Đàm (53 tuổi, ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) mua nợ phân bón của bà Đ.T.T. (41 tuổi) với số tiền 6 triệu đồng. Ít lâu sau, đối tượng còn vay thêm bà T. 4 triệu. Lâu quá không thấy Đàm đoái hoài gì việc trả nợ, chiều 9/6, bà T. đến nhà Đàm để đòi tiền. Tuy nhiên, tại đây, giữa 2 người đã xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Đàm lấy dao đâm liên tục vào người bà T. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Đâm chủ nợ tử vong vì bị đòi tiền đánh số đề chưa trả: Từ tháng 10/2016, Phan Bảo Quốc (41 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) thường mua số đề từ ông L.V.B.N (52 tuổi, cùng địa phương). Do Quốc còn nợ 2,1 triệu đồng tiền đánh số đề nên ông N nhiều lần chặn đường đòi tiền Quốc. Chiều tối 4/6, trên đường đi thăm đồng về ngang nhà ông N. Quốc bị ông N. chặn đầu xe hành hung và đòi tiền. Tức giận, Quốc lấy cây kéo (dùng để diệt ốc bưu vàng) mang theo đâm nhiều nhát vào chủ nợ khiến nạn nhân tử vong. Đánh chết anh trai vì mâu thuẫn tiền bạc: Chiều 15/5, khi ông Chìu Quay Phương (SN 1963, trú huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) đang ngồi bên nhà hàng xóm thì Chìu Quay Lằm (trú cùng địa phương) là em trai ruột của ông Phương sang đòi nợ dẫn đến hai bên cãi vã, chửi nhau. Khi thấy ông Phương bỏ về nhà, Lằm đã đi theo vào nhà và hai bên tiếp tục xảy ra xô xát. Trong lúc đánh nhau, Chìu Quay Lằm đã sử dụng xẻng gỗ, đánh nhiều nhát vào vùng đầu, mặt ông Phương khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Mâu thuẫn tiền bạc dùng kéo đâm người: Trưa 5/5, Huỳnh Văn Châu (SN 1984, ngụ phường An Hội, TP Bến Tre) đến chơi nhà người bạn ở khu phố 3 (phường 7). Tại đây, do có mâu thuẫn tiền bạc trước đó nên giữa Châu và ông Nguyễn Văn Tám (SN 1955, ngụ xã Bình Phú, TP Bến Tre), xảy ra cự cãi và dẫn đến xô xát. Khi đó, ông Tám dùng kéo đâm Châu nhưng bị Châu giật được kéo đâm lại nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Ngày 10/5, Châu bị Công an tỉnh Bến Tre khởi tố, bắt tạm giam. Chủ nợ bị đâm chết trong lúc hỗn chiến với con nợ: Do mâu thuẫn trong nợ nần, đêm 3/5, tại khu phố Trung, thị trấn Yên Ninh, tỉnh Ninh Bình chủ nợ là anh Lê Tuấn A. (SN 1996, trú tại thôn Phú Tân, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh) đã xảy ra xô xát giữa một nhóm thanh niên. Hậu quả, chủ nợ bị nhóm người trên lao vào truy sát dùng dao, kiếm đâm, chém sau đó đổ gục rồi tử vong. Ngày 6/5, Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ 5 đối tượng liên quan tới vụ án này để điều tra, làm rõ. (Anh: Công an lấy lời khai của một nghi phạm) Chủ nợ đâm chết người nợ tiền không trả: Nguyễn Tiến Ngân (37 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) và anh Lâm Thành Nam (34 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa) xảy ra mâu thuẫn, nhiều lần cự cãi và đánh nhau do Nam nợ tiền nhưng không trả cho Ngân. Ngày 1/4, nhìn thấy Nam xách giỏ gà đi ngang nhà, Ngân dùng dao rượt theo, đâm trúng vào vùng ngực Nam khiến nạn nhân tử vong. >>> Xem thêm video: Đâm chết chủ nợ vì không cho vay tiền cá độ bóng đá . Nguồn: ĐTHĐT.

