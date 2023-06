Cuốn sổ ghi chép tố kẻ giết chủ nợ giấu xác dưới mương

Theo hồ sơ vụ án, một ngày cuối tháng 1/2013, Công an tỉnh Ninh Bình nhận được trình báo về việc bà Nguyễn Thị M. (61 tuổi, trú tại phường Vân Giang, TP Ninh Bình) bị mất tích. Cả gia đình bà M và cơ quan công an đã triển khai nhiều phương án tìm kiếm, nhưng không có kết quả. Gia đình cho biết, bà M tích cóp được chút tiền nên cũng hay cho vay lãi. Việc cho vay cũng chỉ "nhẹ nhàng" và không phải chuyên nghiệp. Sau một tháng tìm kiếm không thấy, gia đình đã nộp cho công an một tập giấy tờ ghi chép các khoản cho vay của bà M. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Ngoài triển khai tìm kiếm ở tất cả các khu vực khả nghi, công an còn rà soát nhiều chùa chiền, nhà dưỡng lão vì có thể do giận dỗi con cái nên bà M bỏ đi đâu đó. Việc bà M có cho vay và đột ngột mất tích không dấu vết khiến các điều tra viên Công an tỉnh Ninh Bình nghĩ tới khả năng người phụ nữ ấy đã bị sát hại để quỵt nợ hoặc cướp tiền. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Bất ngờ, ngày 8/5/2013, tại mương nước thải ở phường Đông Thành (TP Ninh Bình), người dân phát hiện một thi thể đang trong giai đoạn phân hủy mạnh. Thi thể này được giấu kín đáo, sau rất nhiều tháng mới lộ ra. Có mặt tại hiện trường, Công an tỉnh Ninh Bình nhanh chóng xác định đây là thi thể của bà Nguyễn Thị M, người được gia đình báo mất tích và tìm kiếm suốt nhiều tháng qua. (Nơi phát hiện thi thể) Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân có nhiều vết thương được gây ra bởi vật tày, cứng. Đây là dấu hiệu cho thấy bà M bị sát hại. Lúc này, toàn bộ hồ sơ, giấy tờ ghi chép các khoản nợ mà bà M đã cho vay được điều tra viên nghiên cứu kỹ. Công an đánh giá, khả năng lớn nghi phạm sẽ nằm trong số những người đang nợ tiền bà M. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Khi tìm hiểu về các con nợ của bà M, điều tra viên nhận thấy hầu hết họ đều có công ăn việc làm ổn định, rất ít thành phần xã hội phức tạp. Chính vì thế, công tác sàng lọc có nhiều khó khăn. Trong số những cái tên được bà M ghi chép lại, có một người đàn ông là giáo viên, nhưng có khoản vay lên tới 600 triệu đồng. Với thu nhập của hai vợ chồng người này, đây là số tiền quá lớn. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Khi tập trung xác minh, các trinh sát nhận thấy hai vợ chồng con nợ này có những biểu hiện khá bất thường. Ngay sau khi bà M mất tích, họ đột ngột chuyển về huyện Hoa Lư thuê nhà sinh sống. Đây là điều trái quy luật, bởi lẽ người đàn ông này dạy học tại TP Ninh Bình, chẳng có lý gì để từ bỏ thành phố về quê thuê nhà, chấp nhận đi làm rất xa mỗi ngày như thế. Thêm nữa, vào đêm tìm thấy thi thể bà M, căn nhà của cặp vợ chồng này sáng đèn đến sáng. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Một ngày sau khi tìm thấy thi thể bà M, hai vợ chồng Nguyễn Văn Hiệp và Hoàng Thị Lư được triệu tập lên cơ quan công an làm việc. Trước những nghi vấn của công an, Hiệp khai, vào năm 2011 do cần tiền làm ăn nên đã vay của bà M 600 triệu đồng và thế chấp sổ đỏ miếng đất đã mua trước đó. Đến tháng 1/2013, tổng cả lãi và gốc đã lên tới 820 triệu đồng, vợ chồng Hiệp không có khả năng thanh toán. Họ đã xin bà M được trả dần theo lãi suất ngân hàng, nhưng không được đồng ý. Bị đòi nhiều, Hiệp trở nên cùng quẫn nên đã bàn bạc với vợ sát hại chủ nợ để "nhẹ gánh". (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Ngày 26/1, vợ chồng Hiệp hẹn bà M đến gần nhà trọ của mình ở phường Tân Văn (TP Ninh Bình) với lời hứa sẽ trả hết tiền. Tin tưởng, bà M đem theo toàn bộ giấy tờ, sổ đỏ đang cầm của Hiệp đến. Khi bà M xuất hiện, Hiệp đã dùng chiếc chày bằng nhôm đánh khiến nạn nhân tử vong. Thấy bà M đã chết, chúng lấy lại sổ đỏ rồi cho thi thể nạn nhân vào bao tải. Hai vợ chồng Hiệp chở thi thể bà M đến mương nước thuộc phường Nam Thành để phi tang. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Lo sợ bị phát hiện, vợ chồng Hiệp lập tức bán mảnh đất đã thế chấp cho bà M lấy hơn 400 triệu đồng rồi về quê ở Hoa Lư thuê nhà sinh sống. Sau này, tại phiên xét xử, Hiệp bất ngờ chối bỏ toàn bộ tội trạng của mình. Anh ta nói không biết gì về việc nợ nần giữa nạn nhân M với vợ mình, việc vợ có ý định sát hại bà M để xù nợ anh ta cũng chẳng biết. Tuy nhiên, với những tài liệu, chứng cứ chắc chắn, HĐXX – TAND tỉnh Ninh Bình cho rằng đủ bằng chứng kết luận Hiệp là chủ mưu, trực tiếp thực hiện hành vi tội ác với bà M. HĐXX đã tuyên Hiệp phải chịu mức án tử hình, vợ Hiệp bị tuyên 30 năm tù giam. >>> Xem thêm video: Hành trình truy bắt kẻ sát hại đôi nam nữ cạnh chùa vắng. Nguồn: Lý Thùy.

Theo hồ sơ vụ án, một ngày cuối tháng 1/2013, Công an tỉnh Ninh Bình nhận được trình báo về việc bà Nguyễn Thị M. (61 tuổi, trú tại phường Vân Giang, TP Ninh Bình) bị mất tích. Cả gia đình bà M và cơ quan công an đã triển khai nhiều phương án tìm kiếm, nhưng không có kết quả. Gia đình cho biết, bà M tích cóp được chút tiền nên cũng hay cho vay lãi. Việc cho vay cũng chỉ "nhẹ nhàng" và không phải chuyên nghiệp. Sau một tháng tìm kiếm không thấy, gia đình đã nộp cho công an một tập giấy tờ ghi chép các khoản cho vay của bà M. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Ngoài triển khai tìm kiếm ở tất cả các khu vực khả nghi, công an còn rà soát nhiều chùa chiền, nhà dưỡng lão vì có thể do giận dỗi con cái nên bà M bỏ đi đâu đó. Việc bà M có cho vay và đột ngột mất tích không dấu vết khiến các điều tra viên Công an tỉnh Ninh Bình nghĩ tới khả năng người phụ nữ ấy đã bị sát hại để quỵt nợ hoặc cướp tiền. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Bất ngờ, ngày 8/5/2013, tại mương nước thải ở phường Đông Thành (TP Ninh Bình), người dân phát hiện một thi thể đang trong giai đoạn phân hủy mạnh. Thi thể này được giấu kín đáo, sau rất nhiều tháng mới lộ ra. Có mặt tại hiện trường, Công an tỉnh Ninh Bình nhanh chóng xác định đây là thi thể của bà Nguyễn Thị M, người được gia đình báo mất tích và tìm kiếm suốt nhiều tháng qua. (Nơi phát hiện thi thể) Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân có nhiều vết thương được gây ra bởi vật tày, cứng. Đây là dấu hiệu cho thấy bà M bị sát hại. Lúc này, toàn bộ hồ sơ, giấy tờ ghi chép các khoản nợ mà bà M đã cho vay được điều tra viên nghiên cứu kỹ. Công an đánh giá, khả năng lớn nghi phạm sẽ nằm trong số những người đang nợ tiền bà M. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Khi tìm hiểu về các con nợ của bà M, điều tra viên nhận thấy hầu hết họ đều có công ăn việc làm ổn định, rất ít thành phần xã hội phức tạp. Chính vì thế, công tác sàng lọc có nhiều khó khăn. Trong số những cái tên được bà M ghi chép lại, có một người đàn ông là giáo viên, nhưng có khoản vay lên tới 600 triệu đồng. Với thu nhập của hai vợ chồng người này, đây là số tiền quá lớn. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Khi tập trung xác minh, các trinh sát nhận thấy hai vợ chồng con nợ này có những biểu hiện khá bất thường. Ngay sau khi bà M mất tích, họ đột ngột chuyển về huyện Hoa Lư thuê nhà sinh sống. Đây là điều trái quy luật, bởi lẽ người đàn ông này dạy học tại TP Ninh Bình, chẳng có lý gì để từ bỏ thành phố về quê thuê nhà, chấp nhận đi làm rất xa mỗi ngày như thế. Thêm nữa, vào đêm tìm thấy thi thể bà M, căn nhà của cặp vợ chồng này sáng đèn đến sáng. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Một ngày sau khi tìm thấy thi thể bà M, hai vợ chồng Nguyễn Văn Hiệp và Hoàng Thị Lư được triệu tập lên cơ quan công an làm việc. Trước những nghi vấn của công an, Hiệp khai, vào năm 2011 do cần tiền làm ăn nên đã vay của bà M 600 triệu đồng và thế chấp sổ đỏ miếng đất đã mua trước đó. Đến tháng 1/2013, tổng cả lãi và gốc đã lên tới 820 triệu đồng, vợ chồng Hiệp không có khả năng thanh toán. Họ đã xin bà M được trả dần theo lãi suất ngân hàng, nhưng không được đồng ý. Bị đòi nhiều, Hiệp trở nên cùng quẫn nên đã bàn bạc với vợ sát hại chủ nợ để "nhẹ gánh". (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Ngày 26/1, vợ chồng Hiệp hẹn bà M đến gần nhà trọ của mình ở phường Tân Văn (TP Ninh Bình) với lời hứa sẽ trả hết tiền. Tin tưởng, bà M đem theo toàn bộ giấy tờ, sổ đỏ đang cầm của Hiệp đến. Khi bà M xuất hiện, Hiệp đã dùng chiếc chày bằng nhôm đánh khiến nạn nhân tử vong. Thấy bà M đã chết, chúng lấy lại sổ đỏ rồi cho thi thể nạn nhân vào bao tải. Hai vợ chồng Hiệp chở thi thể bà M đến mương nước thuộc phường Nam Thành để phi tang. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Lo sợ bị phát hiện, vợ chồng Hiệp lập tức bán mảnh đất đã thế chấp cho bà M lấy hơn 400 triệu đồng rồi về quê ở Hoa Lư thuê nhà sinh sống. Sau này, tại phiên xét xử, Hiệp bất ngờ chối bỏ toàn bộ tội trạng của mình. Anh ta nói không biết gì về việc nợ nần giữa nạn nhân M với vợ mình, việc vợ có ý định sát hại bà M để xù nợ anh ta cũng chẳng biết. Tuy nhiên, với những tài liệu, chứng cứ chắc chắn, HĐXX – TAND tỉnh Ninh Bình cho rằng đủ bằng chứng kết luận Hiệp là chủ mưu, trực tiếp thực hiện hành vi tội ác với bà M. HĐXX đã tuyên Hiệp phải chịu mức án tử hình, vợ Hiệp bị tuyên 30 năm tù giam. >>> Xem thêm video: Hành trình truy bắt kẻ sát hại đôi nam nữ cạnh chùa vắng. Nguồn: Lý Thùy.