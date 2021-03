Giáng chức Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP HCM

Ông Vũ Quốc Doanh (51 tuổi), Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TPHCM, đã bị Bộ Tư pháp giáng chức xuống làm Cục phó, do có nhiều sai phạm trong hoạt động thi hành án. (Ảnh:Dân Trí). Trước đó, vào tháng 12/2018, ông Doanh được Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã trao quyết định bổ nhiệm, Quyền Cục trưởng Cục thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM giữ chức vụ Cục trưởng Cục THADS TP.HCM, nhiệm kỳ 5 năm. (Ảnh: Thanh Niên - ông Doanh bên trái) Theo Dân trí sáng 16/3, sau khi tiến hành kiểm tra hoạt động chỉ đạo, điều hành tại Cục Thi hành án dân sự TPHCM, Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) đã phát hiện không ít sai phạm. (Ảnh: Pháp Luật - ông Doanh bên trái) Qua công tác kiểm tra, Tổng cục Thi hành án dân sự đã phát hiện ông Doanh có vi phạm. Sau khi thông báo vi phạm và dựa vào mức độ vi phạm đó đã ra quyết định giáng chức ông Vũ Quốc Doanh. (Ảnh: Pháp Luật - ông Doanh ngoài cùng bên trái, áo trắng) Cũng theo nguồn tin Thanh Niên, ngoài việc bị xử lý kỷ luật về chức vụ, ông Vũ Quốc Doanh đang tiếp tục bị xem xét, xử lý kỷ luật về mặt Đảng, do Thành ủy TP.HCM quyết định. (Ảnh: Pháp Luật - ông Doanh đứng ngoài cùng bên trái áo trắng) Được biết, một trong những sai phạm Cục Thi hành án dân sự TP.HCM được phát hiện trong thời gian gần đây là vụ tổ chức đấu giá biệt thự số 5 Hồ Biểu Chánh (Q.Phú Nhuận) của bà Đặng Ngọc Lan và ông Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB (“Bầu” Kiên), gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. (Ảnh: Đảng bộ TP HCM - ông Doanh thứ 2 từ phải sang) Ông Vũ Quốc Doanh - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TPHCM - được xác định có nhiều vi phạm nên đã bị giáng chức. (Ảnh: Pháp luật TP HCM) >>> Mời các bạn xem thêm video: Chi Cục trưởng Thi hành án dân sự TP. Thanh Hóa tử vong do chất độc Cyanua. Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp

