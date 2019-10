Gian lận thi Sơn La: Bắt giam cựu PGĐ Sở Giáo dục

(Kiến Thức) - Công an tỉnh Sơn La đã quyết định bắt tạm giam với bị can Trần Xuân Yến - nguyên Phó GĐ Sở GD&ĐT Sơn La, đồng thời ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội đưa và nhận hối lộ liên quan đến gian lận thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh này.

Ngày 22/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội đưa và nhận hối lộ liên quan đến gian lận thi THPT quốc gia 2018 tại Sơn La.



Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bổ sung với bị can Lò Văn Huynh - nguyên Trưởng phòng khảo thí Sở GD&ĐT Sởn La; khởi tố bà Lò Thị Trường - ở TP Sơn La đề điều tra hành vi đưa hối lộ.

Cùng ngày, Công an tỉnh Sơn La đã quyết định bắt tạm giam với bị can Trần Xuân Yến - nguyên Phó GĐ Sở GD&ĐT Sơn La. Trước đó, ông Yến bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng bị xác định có hành vi gây khó khăn cho công tác điều tra, truy tố, xét xử vụ án.

Bị cáo Trần Xuân Yến tại phiên tòa ngày 16/10/2019.

Trước đó, ngày 21/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội Nhận hối lộ, Đưa hối lộ theo quy định tại Điều 354, 364 Bộ Luật Hình sự đối với vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại hội đồng thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La .

Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Lò Văn Huynh, nguyên Trưởng phòng khảo thí và quản lý giáo dục, sở GD&ĐT tỉnh Sơn La; khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lò Thị Trường, sinh năm 1976, trú tại bản Bó, Phường Chiềng An, TP.Sơn La, tỉnh Sơn La về tội Đưa hối lộ.

Ngay sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn các quyết định về tố tụng nêu trên, Cơ quan An ninh điều tra tổ chức thực hiện đúng quy định của pháp luật. Hiện, Cơ quan An ninh điều tra đang khẩn trương tiến hành điều tra bổ sung và mở rộng điều tra vụ án nhận hối lộ và đưa hối lộ.

Như báo Người Đưa Tin đã đưa, tại phiên tòa sơ thẩm mở lại hôm 15/10, ông Lò Văn Huynh là một trong 8 bị cáo bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. Bị cáo buộc cùng ông Trần Xuân Yến và đồng phạm nâng điểm cho 44 thí sinh, ông Huynh thừa nhận được cháu họ là Lò Thị Trường (ở TP.Sơn La) đưa 300 triệu đồng sau khi nâng điểm cho con trai.

Mặc dù trong quá trình điều tra, Lò Thị Trường không thừa nhận hành vi đưa tiền, nhưng khi Viện Kiểm sát nhân dân truy vấn, người phụ nữ này, vốn được triệu tập đến tòa với vai trò nhân chứng đã thừa nhận đưa cho ông Lò Văn Huynh 300 triệu đồng. Khi vụ việc bị phát giác, ông Huynh đã trả lại tiền.

Còn ông Trần Xuân Yến không đồng tình với cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân. Cựu Phó Giám đốc sở GD&ĐT Sơn La khẳng định chỉ nhờ cấp dưới xem điểm hộ người khác, không bàn bạc, cho phép các bị cáo khác sửa điểm cho thí sinh.

Theo đó, bị cáo Trần Xuân Yến khai không nhận nâng điểm cho 15 thí sinh. Bị cáo chỉ chuyển danh sách cho Nguyễn Thị Hồng Nga nhờ xem điểm chứ không nhờ nâng điểm.

Lý do bị cáo Yến đưa ra là do nể nang nhận của ông Hoàng Tiến Đức 8 thí sinh và nể nang đồng nghiệp nên đã nhờ bị cáo Nga xem trước điểm thi. Bị cáo không hề có mục đích gì khác, cũng như không được hưởng bất kỳ lợi ích vật chất, hay tinh thần nào.

“Mong muốn của gia đình là muốn biết điểm sớm cho các cháu thôi. Bị cáo cũng không nhận được kết quả nào báo lại từ Nga”, bị cáo Yến khai.

Bị cáo Yến khẳng định tại phiên tòa: “Bị cáo cũng không biết, không đồng thuận và không cho phép các bị cáo Nga, Cầm Thị Bun Sọn và Đặng Hữu Thủy sửa bài của thí sinh”.

Với vai trò là Tổ trưởng tổ xử lý bài thi trắc nghiệm, bị cáo Yến đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong tổ. Trước khi phân công đã tổ chức họp, thảo luận nội dung phân công, ban hành văn bản. Tổ xử lý bài thi trắc nghiệm cũng đã thực hiện đúng quy định, niêm phong bài thi.

Bị cáo Trần Xuân Yến khẳng định bị điều tra viên ép cung, mớm cung và ông đã ghi ý kiến của mình trong một số biên bản ghi lời khai.