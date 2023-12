Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông vừa được bổ nhiệm là ai?

Chiều 22/12, Trung tướng Lê Văn Tuyến - thứ trưởng Bộ Công an - đã chủ trì lễ công bố Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đối với Đại tá Nguyễn Thanh Liêm (48 tuổi, quê Hà Tĩnh) - nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh. Thay mặt Đảng ủy Công an trung ương, Trung tướng Lê Văn Tuyến trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Thanh Liêm được cấp trên tin tưởng giao phó trọng trách mới. Trung tướng Lê Văn Tuyến nhận xét, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm là cán bộ lãnh đạo trẻ, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm hứa sẽ nhanh chóng ổn định công tác, tiếp cận nắm chắc tình hình trên các lĩnh vực, địa bàn. Ông sẽ tiếp tục phát huy cao độ trách nhiệm, nguyện đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết chung sức, chung lòng cùng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ông Liêm học tập và trưởng thành tại quê hương Hà Tĩnh từ cán bộ đến lãnh đạo. Ông được nhiều cán bộ, lãnh đạo đánh giá là người trẻ, có hiểu biết chuyên môn cao, sắc sảo và bản lĩnh. Đại tá Nguyễn Thanh Liêm kinh qua nhiều nhiệm vụ tại Công an Hà Tĩnh như trưởng công an huyện, chánh thanh tra Công an tỉnh, thủ trưởng Cơ quan CSĐT. Năm 2014, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho đến nay. >>> Xem thêm video: Điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.

