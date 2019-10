Giám đốc 8X đập phá tài sản người khác để đòi lại nhà

Ngày 13/10, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đặng Thành Tập (SN 1985, ngụ quận Tân Phú, TP HCM) về hành vi “Hủy hoại hoặc cố ý làm hỏng tài sản”.

Theo công an, tháng 2/2014, ông Dương Văn Quan (SN 1972, quê An Giang) ký hợp đồng thuê đất và nhà của ông Phạm Sơn Hà (SN 1951, ngụ quận Tân Phú) tại đường Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.

Đến tháng 11/2016, ông Hà bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Đặng Thành Tập theo đúng quy định của pháp luật. Đi kèm với hợp đồng mua bán, ông Hà cũng chuyển đầy đủ 48 triệu đồng (3 tháng tiền cọc thuê nhà, đất) cho Tập mà ông Quan đã đặt cọc cho ông Hà trước đó.

Sau khi chuyển nhượng nhà, đất từ ông Hà, ông Tập vẫn tiếp tục cho ông quan thuê theo hợp đồng thuê trước đó mà ông Quan đã ký với ông Hà.