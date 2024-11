Giả làm lao công để trộm cắp tài sản lấy tiền mua ma túy

Ngày 29/11, Công an phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bàn giao một đối tượng chuyên vào vai lao công quét rác để gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản cho Công an TP Buôn Ma Thuột xử lý theo thẩm quyền.

Đối tượng là Nguyễn Trường Giang (33 tuổi) trú tại phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột. Giang nghiện ma túy từ năm 2019 và có 1 tiền án 9 năm 6 tháng tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Trường Giang bị bắt cùng tang vật.

Theo điều tra, thời gian gần đây, vì cần tiền mua ma túy sử dụng nên Giang đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản. Mục đích mà Giang nhắm đến là các công trình đang xây dựng. Để qua mắt lực lượng chức năng và tránh sự phát hiện của người dân, Giang đã nghĩ ra chiêu trò vào vai lao công quét rác.

Vào đêm khuya, Giang đi xe máy gắn biển số giả chở theo 1 sọt nhựa. Bên trong sọt nhựa, Giang để các công cụ dùng để cắt phá khóa cửa rồi ngụy trang bên trên bằng 1 cây chổi và 1 cây xúc rác. Sau đó, Giang đi dò la trên các tuyến phố TP Buôn Ma Thuột.

Cơ quan Công an thu giữ các dụng cụ mà đối tượng dùng để vào vai lao công quét rác.

Khi phát hiện các công trình xây dựng, Giang sẽ dừng xe từ xa rồi vào vai lao công quét rác để quan sát, theo dõi. Khi thời cơ thuận lợi, Giang sẽ dùng kìm phá khóa, đột nhập trộm cắp. Với thủ đoạn đó, từ ngày 25/9 đến ngày 23/11, Giang đã thực hiện trót lọt 7 vụ đột nhập, trộm cắp nhiều phương tiện, máy móc có giá trị rồi đem bán cho một cơ sở thu mua phế liệu lấy tiền mua ma túy.

Đến khoảng 1h30 ngày 28/11, khi Giang đang vào vai lao công quét rác trên đường Đồng Khởi thì bị Công an phường Tân An phối hợp với lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở bắt giữ.

