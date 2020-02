Game thủ nổi tiếng, thí sinh Olympic liên quan gì đường dây đánh bạc “Bầu Huấn“?

Mới đây, công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an TP Hà Nội đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc nghìn tỷ qua mạng do Phí Văn Huấn (39 tuổi, t rú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, tức "Bầu Huấn") cầm đầu đường dây.

Phí Văn Huấn và các đối tượng trong đường dây tại trụ sở cơ quan công an. (Ảnh: CAND) Qua điều tra, công an quận Cầu Giấy đã khởi tố Huấn cùng 55 nghi phạm liên quan đến đường dây đánh bạc trên.

Điều đáng chú ý, trong số 56 người bị khởi tố do liên quan đường dây đánh bạc quan mạng của "Bầu Huấn" thì có game thủ nổi tiếng Hồng Anh và một người từng là thí sinh Olympic. Trước sự việc trên, dư luận cho rằng hai người này có liên quan gì trong đường dây đánh bạc của "Bầu Huấn" .

Hồng Anh, game thủ nức tiếng làng Đế chế (AOE)

khởi tố do liên quan đến đường dây đánh bạc của "Bầu Huấn" . Trong làng AOE, Hồng Anh là một trong những game thủ hàng đầu, tham gia nhiều giải đấu lớn trong nước, quốc tế. Game thủ Hồng Anh. (Ảnh: Zing) Theo tài liệu điều tra, game thủ Hồng Anh (tên thật là Đinh Trung Hiếu, 24 tuổi, quê Phú Thọ) một trong số 56 người bị

Khi trang web cá cược vận hành, Hồng Anh cùng cộng sự có nhiệm vụ "cày game" nhiều giờ liên tục để cho người chơi đăng nhập hệ thống trang web Powgs.com và đặt cược cho các trận đấu. Những video livestream các trận đấu của Hồng Anh hút hàng trăm nghìn lượt xem qua YouTbue mang lại khoản thu nhập 12.000 USD/tháng.

Để quản lý đội game thủ này, "Bầu Huấn" phân công Lê Thanh Tùng (34 tuổi, quê Quảng Ninh, một trong số 56 người bị khởi tố do liên quan đường dây đánh bạc trên) làm kế toán để chấm công và trả lương cho đội game. Tùng cũng đảm nhận trách nhiệm sao lưu toàn bộ dữ liệu của người chơi bạc để phục vụ việc khiếu nại nếu có.

Thí sinh Olympic lập trình web đánh bạc

Bị can Trần Ngọc Anh. (Ảnh: Công an Hà Nội) Trong số những người giúp sức và được "Bầu Huấn" tin tưởng giao nhiệm vụ thiết lập và gây dựng hệ thống đánh bạc nghìn tỷ qua mạng trên là Trần Ngọc Anh (SN 1988, trú tại Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Huấn cũng giao cho Ngọc Anh làm quản trị và sửa chữa lỗi hệ thống của trang mạng này.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, Ngọc Anh từng là học sinh giỏi quốc gia, khi lên đại học đã đạt giải Ba Olympic Tin học quốc gia nên được "Bầu Huấn" để mắt đến.

Đến năm 2009, Ngọc Anh tốt nghiệp đại học và được "Bầu Huấn" đưa về làm việc, chuyên tổ chức quay phát trực tiếp các trận game đế chế online (AOE), thu hút hàng triệu lượt xem. Sau 10 năm, Ngọc Anh giúp Huấn lập trình ra trang web đánh bạc online và kết nối với máy chủ đặt ở nước ngoài.

Trong quá trình làm việc, Huấn còn giao cho Ngọc Anh liên kết, chiêu mộ thêm những kỹ sư tin học tài năng khác để tham gia vận hành hệ thống tổ chức đánh bạc.

Kết quả điều tra cho thấy, để thu hút người chơi tham gia đánh bạc, Ngọc Anh lập trình hệ thống trang web Powgs.com, quy định người chơi chỉ được đăng ký tài khoản bằng gmail và qua số điện thoại cá nhân. Người chơi sử dụng tài khoản ngân hàng và phải là tài khoản chính chủ khi mua bán tiền ảo hoặc giao dịch tiền, nên hệ thống này hạn chế được các tài khoản ảo.

