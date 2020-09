Dưới thời Nguyễn Quốc Anh làm Giám đốc, BV Bạch Mai xã hội hoá như nào?

Ngày 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm gian và Lệnh khám xét đối với bị can Nguyễn Quốc Anh, SN 1959 tại Nam Định, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai; Nguyễn Ngọc Hiền, SN 1960 tại Nam Định, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và Trịnh Thị Thuận, SN 1974 tại Thanh Hóa, Kế toán trưởng; Trưởng phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Bạch Mai.



Các bị can trên bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Bệnh viện Bạch Mai.

Việc khởi tố đối với các bị can trên là diễn biến mới việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các đề án lắp đặt máy, thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai theo hình thức xã hội hóa.

Trong quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ hành vi của một số lãnh đạo, cán bộ Bệnh viện Bạch Mai đã lợi dụng cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp y tế, chủ trương xã hội hóa liên doanh, liên kết mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh, vì động cơ cá nhân làm trái quy định của Nhà nước, quy định của Bộ Tài chính và Bộ Y tế, chấp thuận cho doanh nghiệp tham gia đề án, nâng giá thiết bị lên nhiều lần, đẩy giá dịch vụ lên cao nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của người bệnh, gây bất bình trong dư luận xã hội.

Cụ thể, tài liệu điều tra xác minh cho thấy, trong thời gian từ 2009-2019, ông Nguyễn Quốc Anh với cương vị là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BV Bạch Mai đã trực tiếp chỉ đạo thực hiện các đề án xã hội hóa, có nhiều dấu hiệu sai phạm trong điều hành, quản lý, vì động cơ cá nhân đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của Bộ y tế, của Chính phủ và pháp luật, gây thiệt hại lớn về tiền, tài sản của các người bệnh và tiền của Bảo hiểm y tế.

Tính từ năm 2007 đến nay, BV Bạch Mai đã triển khai 35 đề án xã hội hóa liên doanh liên kết hoặc góp vốn liên doanh với các doanh nghiệp và cán bộ nhân viên để đặt máy, trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh tại một số khoa của bệnh viện. Ngoài 10 đề án đã thanh lý hợp đồng, hiện còn 27 đề án xã hội hóa đang hoạt động. Trong đó, 23 đề án liên doanh liên kết với 10 đối tác là các công ty và 2 đề án do cán bộ công nhân viên tại các Khoa, Trung tâm của bệnh viện Bạch Mai góp vốn thực hiện.

Tính đến ngày 31/12/2019, tổng doanh thu khám chữa bệnh của 25 đề án là 2.561 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, các đối tác hưởng 987,8 tỷ đồng; bệnh viện thu về 725, 54 tỷ đồng. Trong đó các Khoa, Trung tâm của bệnh viện được hưởng 209,65 tỷ đồng. Còn lại số tiền 515,9 tỷ đồng nhập vào các quỹ đầu tư phát triển và quỹ lương, thu nhập tăng thêm của bệnh viện được quản lý tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội…

Bị can Nguyễn Quốc Anh và Nguyễn Ngọc Hiền.

Theo C03 đã xác minh, thu thập làm rõ 3/27 hệ thống máy tại Bệnh viện Bạch Mai có một số sai phạm. Cụ thể, quá trình triển khai bệnh viện Bạch Mai xảy ra nhiều sai sót về quy trình, thủ tục theo quy định tại Thông tư 15 của Bộ Y tế; Thông tư 45 của Bộ Tài chính và Nghị định 16 của chính phủ. Như việc ban hành chủ trương liên doanh, liên kết không có văn bản thống nhất giữa Ban Giám đốc, Đảng ủy và tổ chức công đoàn; không tổ chức lựa chọn đối tác liên kết theo quy định; chủng loại thiết bị, hình thức liên kết; đề án chưa được cơ quan quản lý Bộ y tế phê duyệt; vi phạm nguyên tắc xác định giá trị tài sản dùng để liên doanh, liên kết; xác định nguyên giá tài sản cố định và khấu hao… dẫn tới các công ty nâng giá thiết bị đưa vào liên doanh liên kết gây thiệt hại cho người bệnh và quỹ bảo hiểm y tế.

Kết quả xác minh thu thập tài liệu cũng cho thấy, từ 2% - 7% doanh thu của các hệ thống máy đã được chuyển về các khoa hưởng. Chỉ tính 25 đề án mà BV đã triển khai thì các khoa thuộc bệnh viện Bạch Mai đã thu được khoảng 209 tỷ đồng. Riêng Khoa Chẩn đoán hình ảnh được nhận 134,4 tỷ đồng. Số tiền thu trên sau khi bệnh viện trích về các khoa đã chi cho nhân viên và các lãnh đạo khoa, lãnh đạo bệnh viện, trong đó có một số cá nhân là lãnh đạo các khoa đã được chia số tiền hơn 5 tỷ đồng từ nguồn thu trên. Việc các khoa được hưởng số tiền lớn nêu trên có dấu hiệu của hành vi lập quỹ trái phép và hành vi vụ lợi.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của nguyên Giám đốc bệnh viện Bạch Mai và các bị can, tiếp tục mở rộng điều tra sai phạm của các cá nhân khác có liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật và thu hồi tài sản.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đề nghị truy tố Giám đốc CDC Hà Nội và các bị can