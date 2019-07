Dự thảo giám sát của Bộ Công an: “Không được quay phim dân giám sát thế nào“

Vừa qua, Bộ Công an đang lấy ý kiến người dân về Dự thảo lần 2 "Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông" gồm 3 chương 13 điều (thay thế cho Thông tư 54 của Bộ Công an ban hành từ năm 2009).