Đủ kiểu lý do đối phó khi bị CSGT kiểm tra theo chỉ thị 16 ở TP HCM

Trưa 10/7, ngày thứ 2 TP HCM thực hiện chỉ thị 16 yêu cầu mọi người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết để mở đợt cao điểm chống dịch Covid diễn biến phức tạp ở đô thị lớn nhất nước. Lực lượng Công an trên toàn TP HCM đã tăng cường xử lý đối với những cá nhân vi phạm chỉ thị. Đội CSGT-TT Công an quận 1 (TP HCM) dưới sự chỉ huy trực tiếp của Trung tá Lưu Minh Sĩ (Đội trưởng CSGT- TT) phối hợp với Cảnh sát hình sự, ma tuý; lực lượng thuộc Ban Chỉ huy Quân sự quận 1 đã tiếp cận nhiều tuyến đường trên địa bàn để kiểm tra người và phương tiện vi phạm chỉ thị 16. Lực lượng thuộc Công an quận Trung tâm TP HCM ra quân xử lý vi phạm chỉ thị 16. CSGT chặn dừng các phương tiện lưu thông trên đường để kiểm tra... Mật độ đi lại của người dân trên các tuyến đường ở quận 1 nói riêng, TP HCM nói chung trong ngày thứ 2 thực hiện chỉ thị 16 đã giảm đáng kể. Hầu hết các tuyến đường đều vắng vẻ người đi lại và phương tiện lưu thông. CSGT - TT Công an quận 1 kiểm tra các phương tiện lưu thông để làm rõ việc có vi phạm chỉ thị 16 hay không. Ô tô, xe máy đều chấp hành hiệu lệnh kiểm tra của cơ quan chức năng ở TP HCM Một người dân đang trình bày lý do việc ra khỏi nhà của mình trong thời gian TP HCM thực hiện nghiêm chỉ thị 16... Rất nhiều người với đủ lý do để giải thích với cơ quan chức năng việc ra khỏi nhà của mình. Hầu hết đều có lý do chính đáng, có giấy chứng nhận hợp lý cho việc đi lại của mình nên được cơ quan chức năng giải quyết cho đi. Tuy nhiên cũng có không ít trường hợp với lý do vi phạm chỉ thị 16 đã không thuyết phục được lực lượng thi hành nhiệm vụ. Nhiều lý do như đi xin việc làm giữa mùa dịch, đi rước vợ, nộp hồ sơ thi đại học; thậm chí đi ăn đám giỗ... khi bị CSGT kiểm tra đã bị lập biên bản vi phạm. Các hành vi vi phạm được xác định là "ra đường trong trường hợp không thật sự cần thiết" với mức phạt từ 1 đến 3 triệu đồng. Nhiều trường hợp vi phạm đã tỏ ra khá bất ngờ... Tuy nhiên khi được nhà chức trách giải thích đã nghiêm túc chấp hành... Theo chỉ huy tổ công tác, lực lượng CSGT - TT Công an quận 1 phối hợp với các đơn vị liên quan sẽ thường xuyên kiểm tra việc vi phạm chỉ thị 16 trên địa bàn quận. Cơ quan chức năng đề nghị người dân luôn chấp hành chủ trương của lãnh đạo TP HCM nhằm góp phần phòng chống dịch bệnh đang rất phức tạp ở TP. TP HCM thực hiện chỉ thị 16 của Chính phụ từ 0h ngày 9/7 đến hết ngày 24/7.

