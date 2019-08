Dự báo thời tiết 27/8: Chiều và tối Hà Nội có mưa dông

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và dông nhiều nơi. Chiều và đêm nay ở Tây Bắc mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24 giờ, Lai Châu có nơi trên 100mm/24 giờ).

Đông Bắc và Việt Bắc mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24 giờ). Các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang khả năng mưa rất to (lượng mưa 50-120mm/24 giờ).

Tây Bắc Bộ có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ.

Khu vực Hà Nội mưa rào và dông, trong mưa dông đề phòng xảy ra gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ mưa rào và rải rác có dông, vùng núi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ ban ngày trong khoảng 28 - 31 độ.

Các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng với nền nhiệt 31 - 34 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng khi nhiệt độ từ 33 - 36 độ.