Dự báo thời tiết 1/6, Hà Nội tết Thiếu nhi mát mẻ như trời thu

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ tiếp tục bị nén và hoạt động mạnh dần lên kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m, hôm nay và ngày mai ở Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.Lượng mưa phổ biến 30-80mm/24 giờ, có nơi trên 120mm/24 giờ.