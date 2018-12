Dự báo thời tiết 13/12: Miền Bắc rét tê tái, có nơi dưới 5 độ

Tối qua, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Trung Trung Bộ.

Dự báo thời tiết hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi thuộc Nam Trung Bộ.

Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-13 độ, vùng núi 8-10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. Đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến hết ngày mai.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa.

Tại Hà Nội sáng nay có mưa, mưa nhỏ. Trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-13 độ, giảm 1 độ so với hôm qua, nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng chỉ ở mức 17 độ.

Hải Phòng không có mưa, nhiệt độ thấp nhất 11 độ, cao nhất là 15 độ.

Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa, riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 13 độ, phía Nam 17-20 độ, cao nhất ở mức 22 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ở phía Bắc (từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Nền nhiệt cao nhất trong ngày có nơi 31 độ, về đêm giảm còn 21 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Ban ngày nhiệt độ ở Tây Nguyên khoảng 29 độ và giảm nhanh về đêm ở mức 18 độ, trời lạnh.

Nam Bộ nhiệt độ cao nhất ở mức 33 độ, trong đó TP.HCM và Cần Thơ trời nắng với 32 độ.

Từ hôm nay đến khoảng ngày 16/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Bắc Phú Yên 300-400mm/đợt, có nơi trên 500mm.

Lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Phú Yên từ nay đến ngày 17/12 có khả năng lên lại, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-6m, hạ lưu từ 2-4m, đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam ở mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2; các sông từ Quảng Ngãi đến Phú Yên ở mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng thấp, đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên.