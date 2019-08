Dự án sân bay Long Thành: Đã kiểm kê đất của các tổ chức

Lãnh đạo Sở TN-MT tỉnh cho biết đang thực hiện đúng tiến độ Dự án sân bay Long Thành. Tỉnh đã kiểm kê xong đất của các tổ chức và đang tiếp tục kiểm kê đất của các hộ cá nhân. Trung ương đã giao 2 đợt vốn (gần 15.000 tỷ đồng) cho Đồng Nai thực hiện dự án vào cuối năm 2018 và đầu 2019.

Phối cảnh một góc sân bay quốc tế Long Thành.