Đồng Nai: Những vụ cháy nhà xưởng tại huyện Vĩnh Cửu

Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) ghi nhận nhiều vụ cháy nhà xưởng, trong đó có thể kể tới một vài vụ nghiêm trọng như: Vụ nổ lò hơi tại xưởng sản xuất gỗ khiến 11 người thường vong, hay cháy xưởng sản xuất giấy...

Vụ nổ lò hơi tại công ty gỗ Bình Minh khiến 11 người thương vong

Theo đó vào khoảng 8h ngày 1/5, vụ nổ lò hơi xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Gỗ Bình Minh, ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu đã khiến 6 người chết tại chỗ, 5 người bị thương. Ngay sau đó, giám đốc công ty đã bị bắt tạm giam để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động.

Trước đó, tối ngày 5/4, một xưởng giấy thuộc ấp 1 xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu cũng bất ngờ bốc cháy dữ dội. Đám cháy xuất phát từ bãi phơi nguyên liệu trong sân xưởng giấy. Do gió ban đêm lớn nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát…

Năm 2023 trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu, nhiều nhà xưởng bị thiêu rụi như vụ cháy lớn xưởng mùn cưa, ván ép xảy ra vào chiều tối 19/5 khiến nhiều tài sản đi theo "bà hỏa". Thời điểm vụ cháy xảy ra, một số công nhân đang làm việc trong xưởng. Thấy khói lửa bốc lên, mọi người hô hoán tháo chạy ra bên ngoài. Đồng thời gọi nhau dập lửa. Tuy nhiên, do trong xưởng và khuôn viên xung quanh chứa nhiều hàng dễ cháy nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội, cột khói cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét. Cảnh sát chữa cháy Đồng Nai điều động 8 xe chuyên dụng cùng gần 50 chiến sĩ tới hiện trường. Một số chiến sĩ dùng vòi rồng dập lửa, số còn lại tiếp cận bơm nước phía sau xưởng để ngăn cháy lan sang các công ty, khu dân cư bên cạnh. Hoả hoạn bùng phát khi thời tiết gió to, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Cùng ngày “bà hỏa” cũng ghé thăm nhà kho chứa rác của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ môi trường Thuận Thiên Thuận Phát (ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu). Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm các mảng tường tôn của nhà kho và tạo nên cột khói cao hàng chục mét. Nhận tin báo cháy, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh cùng Công an TP.Biên Hòa, Công an huyện Vĩnh Cửu đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa….

Trên đây, chỉ là một vài vụ cháy đã diễn ra và gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn huyện này theo như phản ánh của nhiều người dân thì tình trạng xây dựng nhà xưởng, nhà tiền chế, cơ sở sản trái phép trên đất nông nghiệp vẫn đang diễn ra. Đặc biệt các nhà xưởng này khi hoạt động thường không đảm bảo vấn đề môi trường và PCCC đây cũng là nguy cơ tiềm ẩn cho nhiều vụ cháy nổ có thể xảy ra nếu tình trạng xây dựng nhà xưởng trái phép không được cơ quan chức năng lưu tâm .

Nhiều nhà xưởng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, dưới hành lang lưới điện cao thế

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã có Văn bản số 1876/VP-KTN gửi Sở Xây dựng tỉnh này đề nghị phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc xử lý vụ việc có hàng loạt công trình nhà xưởng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại địa bàn ấp Bình Chánh, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu.

Theo phản ánh của cơ quan báo chí và người dân địa phương, tại các thửa đất số 303, 320, 319, 313 (cùng thuộc tờ bản đồ 60, tọa lạc tại ấp Bình Chánh, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu) xảy ra tình trạng xây dựng trái phép. Cụ thể, theo hiện trạng thì tất cả các thửa đất này đang là đất nông nghiệp nhưng chủ sử dụng đất đã tự ý cho xây dựng hàng loạt nhà kho, nhà xưởng trái phép nhằm phục vụ mục đích kinh doanh, sản xuất.

Đặc biệt, những công trình này được xây dựng kiên cố, có diện tích lên tới hàng chục ngàn m2. Không chỉ vậy, nhiều nhà kho còn xây dựng dưới hành lang lưới điện cao thế, gây mất an toàn.

Theo đó, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã chủ trì cuộc họp với các Sở, ngành gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông cùng UBND huyện Vĩnh Cửu nhằm thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh này về vụ việc có hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại địa bàn ấp Bình Chánh, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu.