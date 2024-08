Đồng Nai: 4 ngày hai người tử vong do TNGT trên Quốc lộ 51

Chiều ngày 31/8, Công huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Trạm CSGT ngã ba Thái Lan, Phòng CSGT Công an Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến một phụ nữ tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 31/8, trên Quốc lộ 51, đoạn qua xã An Phước, huyện Long Thành đã xảy ra va chạm giữa xe đầu kéo BKS 72H – 022.79 do tài xế N.M.T điều khiển kéo theo rơ-moóc biển số 72R-028.93 di chuyển theo hướng Long Thành về Biên Hòa và xe máy BKS 69N1 – 782.34 do chị D.H.N quê Cà Mau điều khiển chở theo chị D.H.T di chuyển cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh: MXH)



Hậu quả, sau vụ va chạm chị D.H.T tử vong tại chỗ.

Cách đây 4 ngày (28/8) cũng trên Quốc lộ 51, xảy ra vụ tai nạn giao thông do tài xế xe tải nghi vấn có hành động cán hai lần lên người nạn nhân, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Tài xế sau đó đã bị công an tạm giữ để điều tra.