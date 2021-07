“Đóng băng” Grab, Be, Go-jek, shipper... soi cuộc sống tài xế xe công nghệ

Cũng là một tài xế xe ôm công nghệ Grab ở Hà Nội anh Nguyễn Văn Hiếu quê ở Thái Bình cho hay: "Biết là cấm rồi nhưng tôi thấy Grab vẫn mở giao hàng và vì cuộc sống tôi khó khăn quá nên tôi liều chạy. Hai vợ chồng đi làm công nhân ít việc vì dịch nên cũng chẳng có tiền".

"Các con tôi cũng lớn cả rồi, nuôi rất tốn kém nên cứ liều kiếm thêm tiền bằng cái nghề này để lo cho các con tiền ăn, học. Tôi mong rằng, giữa Grab và nhà nước làm sao thống nhất. Nếu cấm triệt để thì phải khóa không cho hoạt động nữa thì nhiều tài xế muốn đi chạy cũng không được. Nếu như không cấm, vẫn được giao hàng thì bên Grab phải có quy định thêm phòng tránh dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn cho chúng tôi" - anh Hiếu nói.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị cung cấp phần mềm (ứng dụng gọi xe) dừng việc cung cấp ứng dụng gọi xe từ ngày 24/7 cho đến khi có thông báo mới đối với hoạt động vận tải vận chuyển hành khách, hàng hoá bằng xe môtô bao gồm xe có sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách và "xe ôm," kinh doanh giao hàng công nghệ (shipper).

Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải cũng đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) đối với các đơn vị cung cấp ứng dụng gọi xe gồm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Grab (ứng dụng Grab); Công ty cổ phần Be Group (ứng dụng Be); Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gojek Việt Nam (ứng dụng Gojek); Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Logistics Viettel (ứng dụng My Go); Công ty cổ phần FastGo Việt Nam (ứng dụng FastGo) không thực hiện việc dừng hoạt động cung cấp ứng dụng gọi xe đối với hoạt động vận tải vận chuyển hành khách, hàng hoá bằng xe môtô.