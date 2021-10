Đội lốt thầy cúng, giết người phụ nữ cướp 16 kg bạc và 8 chỉ vàng

Ngày 15/10, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu vừa triệt phá thành công chuyên án 1021G - giết người, cướp tài sản xảy ra tại xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Trước đó, khoảng 10h ngày 11/10, Công an tỉnh Lai Châu nhận tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể một nữ giới trong cánh rừng tái sinh của bản Phìn Thàng, xã Tả Phìn. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nạn nhân là chị C.M.N (SN 1971, trú xã Tả Phìn). Trước khi được phát hiện tử vong, chị N. có mang theo nhiều trang sức bằng vàng, bạc nhưng đã biến mất tại hiện trường. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã thiết lập chuyên án 1021G. Sau 96 giờ đồng hồ điều tra, Ban chuyên án xác định nghi phạm là Triệu Vạn Phúc (SN 1981, trú xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu). Phúc bị cơ quan công an triệu tập đến trụ sở làm việc ngay sau đó. Tại cơ quan công an, qua làm việc với cán bộ điều tra, Phúc đã thừa nhận chính là thủ phạm sát hại chị N. Phúc khai nhận biết chị N. cần tìm thầy cúng để giải hạn nên đã nảy sinh ý định giết chị N, cướp tài sản. Sau đó, Phúc giả vờ là thầy cúng đến giải hạn cho chị N. Đối tượng yêu cầu chị N. chuẩn bị một số lượng vàng, bạc để làm lễ giải hạn gồm 3,6g vàng, 15kg bạc và 36 triệu đồng cùng một số vật dụng khác. Ngày 6/10, chị N. báo tin cho Phúc đã chuẩn bị đủ số lượng theo yêu cầu. Phúc đi lên khu rừng gần nhà tìm lá ngón rồi về nấu lấy nước, đổ vào chai nhựa pha với rượu với ý định đầu độc chị N. Ngày 10/10, Phúc mang theo chai nước lá ngón hẹn chị N. lên khu rừng tái sinh ở bản Phìn Thàng, xã Tả Phìn để làm lễ giải hạn. Trong lúc làm lễ, Phúc lừa chị N. uống chai nước lá ngón. Ít phút sau, bị trúng độc, chị N. gục xuống, nằm im bất động. Lúc này, Phúc đã cướp toàn bộ tài sản của nạn nhân rồi mang về nương chè của gia đình chôn giấu. Đến ngày 14/10, Triệu Vạn Phúc bị cơ quan công an bắt giữ. Hiện vụ đội lốt thầy cúng giết người phụ nữ cướp 16 kg bạc và 8 chỉ vàng ở Lai Châu đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>>>> Xem thêm video: An Giang: Phá nhanh vụ giết người giấu xác trong đêm. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

