Đình chỉ phiên tòa xét xử “giang hồ mạng” Phú Lê và đàn em

Ngày 12/12, lãnh đạo TAND huyện Đan Phượng, Hà Nội cho biết, phiên tòa xét xử Lê Văn Phú (tức Phú Lê, 40 tuổi, quê tại Yên Bái) và đàn em Hoàng Văn Thụ (24 tuổi, quê tại Yên Bái) và Trần Văn Tư (32 tuổi, quê tại Thái Bình) về tội cố ý gây thương tích, mở vào 15/12 tới sẽ không diễn ra như dự kiến. Lý giải nguyên nhân hủy phiên tòa, vị lãnh đạo trên cho biết, ngay sau khi nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử, gia đình “hot girl” Đào Chile đã rút đơn, nên theo quy định, vụ án bị đình chỉ và phiên tòa cũng không được diễn ra. Đồng nghĩa với đó, Phú Lê và đàn em cũng được trả tự do ngay sau khi có quyết định đình chỉ vụ án. Nói về việc rút đơn tố giác, chị Trần Thị Đào (tức "hot girl" Đào Chile, 30 tuổi, trú cụm 9, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng) cho biết, do bố của Phú Lê đang lâm bệnh nặng, vì tình cảm, gia đình chị rút đơn để Phú Lê có thể phụng dưỡng bố. Bên cạnh đó, gia đình Phú Lê cũng đã bồi thường, khắc phục hậu quả cho các bị hại. Theo cáo trạng, Lã Thúy Kiều (35 tuổi, quê tại huyện Bình Lục, Hà Nam; vợ của Phú Lê) có mâu thuẫn cá nhân với Đào Chile. Để "đòi lại lẽ phải” cho vợ, Phú Lê đã kêu gọi đàn em ở khắp nơi tìm kiếm, “xử lý” Đào Chile, nhưng bất thành. Tối 2/8, Phú Lê tụ tập nhóm đàn em ăn uống tại khu vực hồ Đền Lừ (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Tại đây, Phú Lê đã bàn bạc về việc đến tận nhà để đánh người thân Đào Chile với mục đích dằn mặt, và giao cho Thụy cùng Trần Văn Tư (32 tuổi, quê H.Quỳnh Phụ, Thái Bình) thực hiện. Sáng 3/8, Thụy và Tư đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang kín mặt, điều khiển xe máy về nhà Đào Chile tại cụm 9 (xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng) để gây án. Trên đường đi, 2 đối tượng đã mua tuýp sắt làm hung khí tại một cửa hàng bán vật liệu xây dựng. Đến nhà Đào Chile, thấy bà Nguyễn Thị Nga (69 tuổi, mẹ Đào Chile) và bà Nguyễn Thị Bé (67 tuổi, em gái bà Nga) đang ở nhà, Thụy và Tư đã dùng tuýp sắt đánh 2 nạn nhân. Gây án xong, các nghi phạm bỏ chạy theo đường đê sông Hồng, hướng về quận Bắc Từ Liêm. Trên đường đi, 2 đối tượng cởi áo chống nắng và vứt hung khí nhằm phi tang. >>> Xem thêm video: Lời khai của Phú Lê và đàn em tại cơ quan công an. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Ngày 12/12, lãnh đạo TAND huyện Đan Phượng, Hà Nội cho biết, phiên tòa xét xử Lê Văn Phú (tức Phú Lê, 40 tuổi, quê tại Yên Bái) và đàn em Hoàng Văn Thụ (24 tuổi, quê tại Yên Bái) và Trần Văn Tư (32 tuổi, quê tại Thái Bình) về tội cố ý gây thương tích, mở vào 15/12 tới sẽ không diễn ra như dự kiến. Lý giải nguyên nhân hủy phiên tòa, vị lãnh đạo trên cho biết, ngay sau khi nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử, gia đình “hot girl” Đào Chile đã rút đơn, nên theo quy định, vụ án bị đình chỉ và phiên tòa cũng không được diễn ra. Đồng nghĩa với đó, Phú Lê và đàn em cũng được trả tự do ngay sau khi có quyết định đình chỉ vụ án. Nói về việc rút đơn tố giác, chị Trần Thị Đào (tức "hot girl" Đào Chile, 30 tuổi, trú cụm 9, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng) cho biết, do bố của Phú Lê đang lâm bệnh nặng, vì tình cảm, gia đình chị rút đơn để Phú Lê có thể phụng dưỡng bố. Bên cạnh đó, gia đình Phú Lê cũng đã bồi thường, khắc phục hậu quả cho các bị hại. Theo cáo trạng, Lã Thúy Kiều (35 tuổi, quê tại huyện Bình Lục, Hà Nam; vợ của Phú Lê) có mâu thuẫn cá nhân với Đào Chile. Để "đòi lại lẽ phải” cho vợ, Phú Lê đã kêu gọi đàn em ở khắp nơi tìm kiếm, “xử lý” Đào Chile, nhưng bất thành. Tối 2/8, Phú Lê tụ tập nhóm đàn em ăn uống tại khu vực hồ Đền Lừ (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Tại đây, Phú Lê đã bàn bạc về việc đến tận nhà để đánh người thân Đào Chile với mục đích dằn mặt, và giao cho Thụy cùng Trần Văn Tư (32 tuổi, quê H.Quỳnh Phụ, Thái Bình) thực hiện. Sáng 3/8, Thụy và Tư đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang kín mặt, điều khiển xe máy về nhà Đào Chile tại cụm 9 (xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng) để gây án. Trên đường đi, 2 đối tượng đã mua tuýp sắt làm hung khí tại một cửa hàng bán vật liệu xây dựng. Đến nhà Đào Chile, thấy bà Nguyễn Thị Nga (69 tuổi, mẹ Đào Chile) và bà Nguyễn Thị Bé (67 tuổi, em gái bà Nga) đang ở nhà, Thụy và Tư đã dùng tuýp sắt đánh 2 nạn nhân. Gây án xong, các nghi phạm bỏ chạy theo đường đê sông Hồng, hướng về quận Bắc Từ Liêm. Trên đường đi, 2 đối tượng cởi áo chống nắng và vứt hung khí nhằm phi tang. >>> Xem thêm video: Lời khai của Phú Lê và đàn em tại cơ quan công an. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.