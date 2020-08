Điểm mặt những thầy giáo dê xồm quan hệ với đồng nghiệp, xâm hại cả học trò

Hiệu trưởng quan hệ với đồng nghiệp: Mới đây, anh L.L. (SN 1988), giáo viên Mỹ thuật Trường THCS C.T. (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) gửi đơn tố cáo ông N.Đ.A., Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường về việc ông này ép buộc vợ anh L. quan hệ bất chính. Ông Lê Thanh Hải, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Vĩnh Linh cho biết đang xác minh, xử lý. Ông Nguyễn Quang Hưng, Bí thư Đảng ủy thị trấn Cửa Tùng xác nhận: “Đảng ủy thị trấn đã có quyết định thành lập tổ công tác để xác minh nội dung đơn thư và đã nhiều lần làm việc với những người liên quan. Bước đầu, cô L. thừa nhận có quan hệ với ông A. nhiều lần và lý do là bị ép, nếu không ông A. sẽ khiến chồng cô L. nghỉ việc hoặc luân chuyển đi nơi khác. Thầy giáo 55 tuổi làm nữ sinh lớp 10 mang bầu: Theo tường trình của ông Nguyễn Văn Chính giáo viên trường THPT Sóc Sơn của huyện Hòn Đất (Kiên Giang), ngày 28/4/2018, ông có dạy thêm cho Th. khi nữ sinh học lớp 10. Th. sau đó nhắn tin vào điện thoại của ông Chính bắt đầu nhắn tin với nhau và cũng từ đó nảy sinh tình cảm và thầy trò quan hệ tình dục. Đến tháng 12/2018, Th. mang thai 7 tháng. Ông Th. đưa cô gái mới lớn ra TP Rạch Giá phá thai với chi phí 27 triệu đồng. Th. sau đó về quê đi học bình thường. Sau đó, ông Chinh vẫn tiếp tục quan hệ tình dục với Th. sau đó bị gia đình nữ sinh này phát hiện. Ngày 4/10/2019, trên mạng xã hội Facebook đang lan hình ảnh và nội dung được cho là của em Th. khẳng định mình tự nguyện đến với ông Chính. Cựu hiệu trưởng dâm ô nhiều nam sinh bị phạt 8 năm tù: Ngày 29/10/2019, TAND tỉnh Phú Thọ nhận định hành vi của ông Đinh Bằng My (58 tuổi, cựu hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn) gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng tâm lý học sinh. TAND tỉnh Phú Thọ phạt ông My án 3 năm 6 tháng tù về tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và 4 năm 6 tháng tù về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Tổng hình phạt 8 năm tù. Ông My phải bồi thường cho 9 bị hại tổng cộng 165 triệu đồng. Ông bị cấm đảm nhiệm hành nghề trong hai năm kể từ khi chấp hành xong án phạt tù. Thầy giáo ở Lào Cai làm học sinh lớp 8 mang bầu: Ngày 31/10/2019, TAND huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Việt Anh (SN 1983, trú tại huyện Bảo Thắng), nguyên là giáo viên công tác tại trường THCS của huyện Bảo Yên về tội "giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi". Theo cáo trạng, sau khi phát sinh tình cảm với em H., (SN 2005) học lớp 8, là học sinh bán trú của trường nơi bị cáo này công tác, khoảng từ đầu tháng 1 đến cuối tháng 4/2019, Nguyễn Việt Anh đã nhiều lần giao cấu với em H.. Sự việc bị phát hiện khi em H. mang thai và gia đình nạn nhân đã báo cơ quan chức năng điều tra vụ việc. Nhậu xong, thầy giáo dụ dỗ ngủ với nữ sinh lớp 8: Ngày 14/10/2019, tại phiên toà sơ thẩm, Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt Hồ Trọng Đăng (SN 1983, nguyên là thầy giáo Tổng phụ trách đội Trường THCS Phan Bội Châu, xã Ia Nan) 8 năm 6 tháng tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 19/12/2018, sau khi uống bia tại trường THCS Phan Bội Châu, Đăng điều khiển xe máy đến tổ dân phố 7, thị trấn Chư Ty thì gặp cháu N.T.T.L. (SN 2005, đang là học sinh lớp 8 của một trường THCS trên địa bàn thị trấn Chư Ty). Đăng giả vờ hỏi đường đến Trung tâm y tế huyện Đức Cơ rồi nhờ cháu L. ngồi lên xe để “chỉ đường”. Đến nơi vắng người qua lại, Đăng đã dùng vũ lực đe doạ, thực hiện hành vi đồi bại của mình. Thầy giáo bị bắt quả tang trong nhà nghỉ với đồng nghiệp: Khoảng 10h30 ngày 27/2/2019, sau khi ăn trưa xong, ông Hoàng Văn Q., giáo viên Trường Tiểu học - THCS Mỏ Đá (xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn), cùng bà T. (giáo viên trường Tiểu học xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng) đèo nhau trên một chiếc xe mô tô biển số: 12X1-07080 (được xác định xe của gia đình bà T.) đến nhà nghỉ ở đường Tô Thị, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn. Sau khi bám theo và theo dõi thấy hai người vào phòng nghỉ, ông L. chồng bà T. và nhóm người lập tức thuyết phục chủ nhà nghỉ cho mượn chìa khóa dự phòng để xem thực hư chuyện "bồ bịch" của vợ mình như thế nào. Đến khoảng 12h45 phút cùng ngày, ông L. và một số người bắt quả tang hai giáo viên kể trên đều "trần như nhộng" nằm đắp chăn trên một chiếc giường trong phòng đã khóa trái cửa ở tầng 2. >>> Xem thêm video: Sốc với "Bản tự nguyện yêu thầy giáo". Nguồn: VTC 9.

